Lifenews
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

В 34 года Дарина Эрвин поражает красотой и талантами.

Молодая жена Александра Цекало приняла участие в гламурной фотосесси, кадрами которой она поделилась в соцсетях. На снимках Дарина позирует перед фотографом в прозрачном золотистом топе, надетом на голое тело. Для какого издания делались фото, она не уточнила. При этом 34-летняя супруга Цекало отметила на снимках нью-йоркское модельное агентство и модного фотографа, который сотрудничает с глянцевыми журналами.

Прозрачный наряд Дарины на фото выглядит дерзко и вызывающе. Тонкая ткань совершенно не скрывает грудь модели, которую она с удовольствием продемонстрировала на камеру. Дарина совершенно лишена комплексов и часто позирует практически обнаженной.

Когда-то молодая жена Александра Цекало была аппетитной пышечкой с женственными формами. Но потом супруга продюсера увлеклась диетами и решила избавиться от лишних, по ее мнению килограммов. Дарина похудела вдвое и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом, хотя ее вес уже приблизился к критической отметке.

В соцсетях подписчики часто пишут, что она выглядит слишком истощенной, но Дарина не обращает на критику ни малейшего внимания. Супругу продюсера уже давно критикуют за эксперименты с внешностью. Александр Цекало периодически вступается за жену и утверждает, что люди просто завидуют ее таланту и красоте.

Женившись на Дарине, Цекало полностью растворился в любви к молодой супруге. Четвертая жена шоумена родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. У Дарины состоятельный отчим, который оплатил ей учебу и диплом юриста. Однако девушку всегда манил Голливуд – и она решила стать актрисой.

Эрвин закончила курсы актерского мастерства и снималась в массовке. Именно благодаря кинотусовке она и познакомилась с Цекало в 2018 году. В начале 2019 года они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Дарина также увлекается живописью – она рисует портреты.

После того, как продюсер женился на своей возлюбленной, он практически перестал наведываться в Россию. Ради эффектной брюнетки Александр оставил бывшую жену Викторию Галушку (сестру певицы Веры Брежневой) и детей - сына Мишу и дочь Сашу. Цекало и его избранница живут в Лос-Анджелесе, детей у них нет.

