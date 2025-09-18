Жена советского певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала сравнение с его бывшей супругой — исполнительницей Наташей Королевой. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале певицы Натальи Подольской.

По словам Проскуряковой, люди часто сопоставляют ее образ с образом бывшей избранницы Николаева. Однако, по ее словам, между ними существует только внешняя схожесть.

«Несмотря на то, что, может быть, мы внешне [похожи]: маленький рост, мы сбитые девочки... Может, по типажу мы похожи, но мы совершенно разные люди, и между нами никогда не было никакой вражды, мы никогда не конфликтовали», — заявила женщина.