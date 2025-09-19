Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шнобелевская премия: диета с тефлоном, коровы притворяются зебрами, пьянство летучих мышей 0 370

Lifenews
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Шнобелевская премия: диета с тефлоном, коровы притворяются зебрами, пьянство летучих мышей

В Бостонском университете прошла 35-я церемония вручения Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую премию, которую присуждают за достижения, «которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют задуматься».

Лауреатами премии в этом году стали:

▪️по химии: Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович и Фрэнк Гринуэй — за исследование о «диете с тефлоном» — добавления в пищу политетрафторэтилена (PTFE) как объемного, но некалорийного наполнителя для сытости;

▪️вклад в дело мира: группа ученых за исследование о положительном влиянии алкоголя на беглость речи на иностранном языке;

▪️по педиатрии: Джулия Менелла и Гари Бичамп — за открытие, что чеснок в рационе матери меняет запах грудного молока и младенцы дольше сосут грудь.

▪️по биологии: японские ученые за исследование, могут ли коровы, раскрашенные полосами, как у зебры, избежать укусов мух.

▪️по авиации: группа ученых за исследование о влиянии алкоголя на полет и эхолокацию у летучих мышей;

▪️по психологии: ученые Марчин Заженковски и Гиллес Жиньяк — за исследование того, что происходит, когда людям говорят, что они умны;

▪️по инженерному дизайну: индийские ученые Викаш Кумар и Сартак Митталь — за анализ того, как вонь от обуви влияет на удобство использования подставки для обуви;

▪️в области питания: группа ученых за изучение того, в какой степени определенный вид ящериц предпочитает есть определенные виды пиццы.

Читайте нас также:
#наука #нобелевская премия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Врач назвала вредные при простуде продукты
Врач назвала вредные при простуде продукты
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный
Агата Муцениеце вернулась на сцену кабаре — поддержал бывший возлюбленный Иконка видео
Семью Биберов может сплотить новый младенец
Ну чем они не пара. Иконка видео
Ну чем они не пара. Иконка видео
Фигура 31-летней избранницы рэпера Тимати будоражит публику 332
Ольга Бузова почтила мероприятие конкурентки в публичном поле. Иконка видео
Частная вечеринка от Ксении Собчак: черная икра и никаких «голых» 356
Колокольня от испанских колонизаторов. Иконка видео
Перуанская столица Лима пополнилась жемчужиной - отреставрирован старинный монастырь 93
Ну чем они не пара. Иконка видео
62-летний Домогаров вывел в свет тайную молодую жену Татьяну 760

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 0
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 28
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 34
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 50
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 110
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 59
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 0
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 28
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео