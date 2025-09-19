Шнобелевская премия: диета с тефлоном, коровы притворяются зебрами, пьянство летучих мышей

В Бостонском университете прошла 35-я церемония вручения Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую премию, которую присуждают за достижения, «которые сначала заставляют людей смеяться, а затем заставляют задуматься».

Лауреатами премии в этом году стали:

▪️по химии: Ротем Нафталович, Даниэль Нафталович и Фрэнк Гринуэй — за исследование о «диете с тефлоном» — добавления в пищу политетрафторэтилена (PTFE) как объемного, но некалорийного наполнителя для сытости;

▪️вклад в дело мира: группа ученых за исследование о положительном влиянии алкоголя на беглость речи на иностранном языке;

▪️по педиатрии: Джулия Менелла и Гари Бичамп — за открытие, что чеснок в рационе матери меняет запах грудного молока и младенцы дольше сосут грудь.

▪️по биологии: японские ученые за исследование, могут ли коровы, раскрашенные полосами, как у зебры, избежать укусов мух.

▪️по авиации: группа ученых за исследование о влиянии алкоголя на полет и эхолокацию у летучих мышей;

▪️по психологии: ученые Марчин Заженковски и Гиллес Жиньяк — за исследование того, что происходит, когда людям говорят, что они умны;

▪️по инженерному дизайну: индийские ученые Викаш Кумар и Сартак Митталь — за анализ того, как вонь от обуви влияет на удобство использования подставки для обуви;

▪️в области питания: группа ученых за изучение того, в какой степени определенный вид ящериц предпочитает есть определенные виды пиццы.