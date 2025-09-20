В Мюнхене стартовал пивной фестиваль «Октоберфест»

Lifenews
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Мюнхене стартовал пивной фестиваль «Октоберфест»
ФОТО: Unsplash

В Мюнхене в субботу начался традиционный пивной фестиваль «Октоберфест», который продлится до 5 октября, пишет LETA со ссылкой на DPA.

В полдень мэр Мюнхена Дитер Райтер официально открыл фестиваль, открыв первую бочку и вручив первую кружку премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру.

Зёдер на церемонии открытия отметил, что в эти кризисные времена «Октоберфест» — это момент настоящего наслаждения жизнью.

Каждый год фестиваль привлекает около шести миллионов посетителей, а в 2023 году был установлен рекорд — «Октоберфест» посетили семь миллионов человек.

«Октоберфест» считается крупнейшим мероприятием такого рода в мире.

История пивного фестиваля началась со свадьбы баварского кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксен-Хильдбургхаузенской 12 октября 1810 года.

#Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
