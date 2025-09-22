Более 100 тысяч просмотров набрал в соцсети "ТикТок" ролик с выступлением молодого человека в женственном образе в латвийском городе Даугавпилс.

Парень выступает на улицах Даугавпилса и поет песни от лица женских исполнителей. Себя он подписывает как Влад Колонов (Vlad Kolonov).

Правда, парню советуют поработать над вокалом. "Пусть все будет как решит, монолог твоей души. Ты Венера - я Земля. Ева, я любила тебя! Зачем ты остановила меня? Твои пластиники слушала я, и в каждой находила себя, зачем остановила меня, Ева, я любила!"

Комментарии к видео самые различные, от поддержки до хейта:

"Поет он, а стыдно мне" - пишет Ира. "А кстати поработать над его вокалом и очень даже есть голос, в ноты попадает", - считает Бестия. "Это кто и что? Ни голоса, ни слуха. не девочка и не мальчик? Сходи, милок, на вокал, поучись петь, не позорь Даугавпилс" - уверена Оксана Р. "За смелость ему 10!" - написала Рэс. "Этот парень постоянно к нам в кафе забегает", - уточнила Валентина. "Это чей валет выпал из колоды?" - взволновался Евгений.

"Голос не соответствует образу, попробуй мягче и без баритона! Попробуй "Прекрасное далеко", - советует Александра. "Ты попробуй такое на районе Химия в Даугавпилсе спеть", - зубоскалит Рыжий. "Как этого еще не выдворили из нашего Даугавпилса!", - восклицает Ирена К. "Это сын Зверева?" - спрашивает Марина. "Нет, это новая Пугачева!" - поправляет Зига. "Да вы ничего не понимаете, это новая легенда Даугавпилса", - уверена Сова. "Не боится самовыражаться, за смелость - молодец!", - прокомментировала Ольга.

"Для Даугавпилса это очень смелое выступление", - похвалила Маша. "Вот и в Даугавпилса теперь есть свой Сережа", - уверена Алла (намекая на русского блогера и певца в Париже, который ходит на улицах в женских одеждах). "Мальчик молодец, люди, а вы чего такие злые?!" - удивлена Лариса. "Песня ничего, хотя вокал желательно подтянуть, но видок будто он родственник Сергея Григорьева-Аполлонова из города Парижа", - поделилась Таня. "Это модно выделяться чтобы заметили", - подчеркнула Анна.