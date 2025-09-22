Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе 4 8696

Lifenews
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это новая Пугачёва!» Женственный парень поразил песнями на русском языке в Даугавпилсе
ФОТО: Youtube

Более 100 тысяч просмотров набрал в соцсети "ТикТок" ролик с выступлением молодого человека в женственном образе в латвийском городе Даугавпилс.

Парень выступает на улицах Даугавпилса и поет песни от лица женских исполнителей. Себя он подписывает как Влад Колонов (Vlad Kolonov).

Правда, парню советуют поработать над вокалом. "Пусть все будет как решит, монолог твоей души. Ты Венера - я Земля. Ева, я любила тебя! Зачем ты остановила меня? Твои пластиники слушала я, и в каждой находила себя, зачем остановила меня, Ева, я любила!"

@vladi_star_ Концерт✅ #концерт #даугавпилс #russianboy #ева #юрмала ♬ оригинальный звук - VLAD KOLONOV

Комментарии к видео самые различные, от поддержки до хейта:

"Поет он, а стыдно мне" - пишет Ира. "А кстати поработать над его вокалом и очень даже есть голос, в ноты попадает", - считает Бестия. "Это кто и что? Ни голоса, ни слуха. не девочка и не мальчик? Сходи, милок, на вокал, поучись петь, не позорь Даугавпилс" - уверена Оксана Р. "За смелость ему 10!" - написала Рэс. "Этот парень постоянно к нам в кафе забегает", - уточнила Валентина. "Это чей валет выпал из колоды?" - взволновался Евгений.

@vladi_star_ #даугавпилс #russianboy #знакводолея ♬ оригинальный звук - VLAD KOLONOV

"Голос не соответствует образу, попробуй мягче и без баритона! Попробуй "Прекрасное далеко", - советует Александра. "Ты попробуй такое на районе Химия в Даугавпилсе спеть", - зубоскалит Рыжий. "Как этого еще не выдворили из нашего Даугавпилса!", - восклицает Ирена К. "Это сын Зверева?" - спрашивает Марина. "Нет, это новая Пугачева!" - поправляет Зига. "Да вы ничего не понимаете, это новая легенда Даугавпилса", - уверена Сова. "Не боится самовыражаться, за смелость - молодец!", - прокомментировала Ольга.

@vladi_star_ LOBODA - Рига-Ницца #даугавпилс #vladkolonov #russianboy #концерт ♬ оригинальный звук - VLAD KOLONOV

"Для Даугавпилса это очень смелое выступление", - похвалила Маша. "Вот и в Даугавпилса теперь есть свой Сережа", - уверена Алла (намекая на русского блогера и певца в Париже, который ходит на улицах в женских одеждах). "Мальчик молодец, люди, а вы чего такие злые?!" - удивлена Лариса. "Песня ничего, хотя вокал желательно подтянуть, но видок будто он родственник Сергея Григорьева-Аполлонова из города Парижа", - поделилась Таня. "Это модно выделяться чтобы заметили", - подчеркнула Анна.

@vladi_star_ #vladkolonov #даугавпилс ♬ оригинальный звук - VLAD KOLONOV
@vladi_star_ Спасибо большое @Anna Pletneva ♬ Океан в стакане - Anna Pletneva
×
Читайте нас также:
#Даугавпилс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
2
0
8
0
3

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео