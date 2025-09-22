Историк моды Александр Васильев оказался героем скандальной истории. На ведущего пожаловалась супруга тренера Сборной России по футболу Валерия Карпина - Дарья. Она случайно пересеклась с Васильевым в Монако, и эта встреча произвела неизгладимое впечатление.

С Александром она увиделась у входа в магазин одежды. Она стояла рядом с дочерью Анитой на улице и внезапно услышала русскую речь. «Поднимаю глаза, а это Александр Васильев стоит с группой женщин, человек пять. Останавливается тоже рядом с нами у входа в магазин и начинает им говорить, что вот этот магазин — самый старый, что-то такое», — поделилась Дарья в соцсетях.

Она посмотрела на Васильева и кивнула ему в знак приветствия. И вот какой ответ Карпина получила: «Он говорит: 'Это частная экскурсия. Мне, конечно, приятно, что вы меня узнали, но надо сначала заплатить»«. То есть он брал деньги за вход в магазин.

Карпина сказала, что разочаровалась в человеке "за 10 секунд", хотя раньше его очень уважала.

Александр Александрович Васильев (род. 8 декабря 1958, Москва) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий. В 1982 году, вступив в брак с француженкой Анн Бодимон, переехал в Париж, где стал работать декоратором для различных французских театров и фестивалей: Ронд Пуант на Елисейских Полях, Студия оперы Бастилии, Люсернер, Картушери, Авиньонский фестиваль, Бале дю Нор, Молодой балет Франции и Королевская опера Версаля. Почётный член Российской академии художеств. С 2009 по 2022 год вёл телепрограмму «Модный приговор» на Первом канале.