Подарок президента США Дональда Трампа жене короля Великобритании Карла III Камилле назвали дешевкой. Соответствующая сторис появилась на странице блогерши, эксперта в сфере ювелирных украшений Кристины Чэн в Instagram, которая насчитывает 100 тысяч подписчиков.

Известно, что во время официального визита американский лидер подарил британской королеве винтажную брошь в виде цветка люксового бренда Tiffany & Co., который изготовлен из 18-каратного золота, а также украшен бриллиантами и рубинами. По данным издания Hello!, аксессуар оценивается в 40 тысяч долларов.

Однако Чэн заметила, что такая брошь стоит гораздо дешевле. Она выяснила, что ювелирное изделие можно приобрести в интернет-магазинах за 1076 долларов.