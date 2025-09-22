Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подарок Трампа королеве Камилле обозвали дешевкой 2 811

Lifenews
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Подарок Трампа королеве Камилле обозвали дешевкой
ФОТО: Global Look Press

Подаренную Трампом королеве Камилле брошь Tiffany & Co. назвали дешевкой.

Подарок президента США Дональда Трампа жене короля Великобритании Карла III Камилле назвали дешевкой. Соответствующая сторис появилась на странице блогерши, эксперта в сфере ювелирных украшений Кристины Чэн в Instagram, которая насчитывает 100 тысяч подписчиков.

Известно, что во время официального визита американский лидер подарил британской королеве винтажную брошь в виде цветка люксового бренда Tiffany & Co., который изготовлен из 18-каратного золота, а также украшен бриллиантами и рубинами. По данным издания Hello!, аксессуар оценивается в 40 тысяч долларов.

Однако Чэн заметила, что такая брошь стоит гораздо дешевле. Она выяснила, что ювелирное изделие можно приобрести в интернет-магазинах за 1076 долларов.

×
Читайте нас также:
#Мелания Трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Изображение к статье: Кот.
Изображение к статье: «Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой
Изображение к статье: Победительница Евровидения Дара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео