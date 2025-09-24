Пара пригласила на свадьбу президента Ринкевичa — его ответ удивил 1 2952

Lifenews
Дата публикации: 24.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пара пригласила на свадьбу президента Ринкевичa — его ответ удивил
ФОТО: LETA

Одна из жительниц Латвии поделилась в соцсети Threads трогательной историей о своей свадьбе, пишет nra.lv.

Она рассказала, что отправила приглашение на торжество и президенту Латвии Эдгару Ринкевичу.

Хотя сам президент не смог лично присутствовать на церемонии (что, по словам женщины, вполне понятно), он порадовал молодожёнов особенным подарком — письмом, написанным от руки.

«К сожалению, сам приехать не смог (я понимаю — в такую прекрасную погоду, да ещё и за день до дня рождения, у него наверняка были другие планы!), но мы горды тем, что получили первую реликвию нашей новой семьи. Спасибо за это прекрасное письмо, написанное от руки, за отзывчивость Канцелярии Президента и ещё одно доказательство того, какой у нас замечательный президент!»

В своём письме Ринкевич поблагодарил за приглашение, объяснил, что не сможет принять участие в церемонии, так как в тот день не будет находиться в Латвии, и пожелал молодой паре согласия и любви.

#Эдгар Ринкевич
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
