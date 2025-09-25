После начала войны в родной стране инфлюэнсер украинского происхождения нашла убежище в Латвии, где начала отношения с Антоном Левданским. Однако теперь она призналась, что испытывала глубокую неприязнь к этой стране и на данный момент обосновалась в куда более тёплом месте, пишет Santa.lv .

София Стужук в своих социальных сетях сообщила, что покинула Латвию вместе с семьёй и перебралась на постоянное место жительства в Таиланд. Своим подписчикам она раскрыла причины, по которым решила отказаться от, казалось бы, роскошной жизни на родине мужа.

«3,5 года назад я переехала в Латвию, но теперь мы её покинули», – рассказывает Стужук. «В основном у меня тёплые воспоминания и эмоции об этой стране. Я благодарна ей – там вырос мой прекрасный, любимый муж, и она дала нам убежище на протяжении трёх с половиной лет. Там произошла моя внутренняя трансформация, и там у меня родились две дочери. Но у каждого человека есть свой уголок мира, где он не просто существует, а живёт – где чувствует себя комфортно, свободно. И в моём случае это не Латвия», – признаётся Стужук в видео.

Она рассказывает, что родом из Крыма и привыкла к тёплому климату – даже в Киеве ей было сложно привыкнуть к прохладе. А суровая латвийская погода, по её словам, была особенно тяжело переносимой и стала главной причиной, по которой Стужук захотела сменить место жительства.

«Тепло нужно моей душе, а солнечный свет – для хорошего настроения. Но в Латвии 90% времени серо и холодно. Даже летом – всего пару тёплых дней, в остальное время в основном дожди. Знаете, сколько времени уходит на то, чтобы зимой одеть пятерых детей просто для прогулки? Поэтому моя душа требует тепла и более комфортной погоды», – объясняет инфлюэнсер.

Также София отмечает, что в Латвии ей просто не хватало комфорта и свободы.

В описании к видео София высказывается о Латвии достаточно резко.

«Моя душа болит. Я не жила эти 3,5 года. Я много страдала. Умирала, истекала кровью и угасала. И это не потому, что "страна плохая". Жизнь – это "горячо-холодная" игра. Было ОЧЕНЬ ХОЛОДНО. Честно? Было больше плохого, чем хорошего. Только муж и дети – вот единственное, что делало меня счастливой. Но не среда и не обстоятельства. Вот так», – пишет Стужук.

«Я почувствовала это с первого дня – это не то место, где я хочу быть. Я чувствовала себя не на своём месте. И теперь у меня один вопрос – почему так долго? Почему не раньше? Как я вообще так долго это выдержала? Я хочу верить, что получила здесь ценный жизненный опыт. Но, похоже, именно здесь у меня появились тревожные расстройства. Это не обвинение. Просто так совпало слишком много вещей, которые вместе принесли мне много боли», – продолжает Стужук.

Она отмечает, что в Таиланде дети стали счастливее – они нашли новых друзей, а она обеспечила им просторный дом с бассейном, личным кинотеатром, домработницей, вкусной едой со свежими фруктами, няней и красивой школой.