Подсанкционная фигуристка Навка в свои 50 - свежа и хороша 1 635

Дата публикации: 27.09.2025
Татьяна Александровна всегда в блестящей форме.

Татьяна Александровна всегда в блестящей форме.

50-летняя Татьяна Навка поделилась с подписчиками нежными семейными кадрами. Спортсменка показала, как проводит выходные с мужем и младшей дочерью Надей.

На странице в соцсети олимпийская чемпионка опубликовала фото из Суздаля, куда отправилась с родными отдохнуть от столичной суеты и насладиться местными красотами. Для променада по историческому центру города Навка выбрала довольно простой наряд: потертые светлые джинсы, серый лонгслив, замшевые полусапожки и черную бейсболку. Дмитрий Песков оделся в одном стиле с супругой: шоколадного цвета трикотажная кофта, брюки свободного кроя и кроссовки. Ну и дочку нарядили соответствующе. Издали семья походила на обычную среднестатистическую, без намека на звездность.

Вероятно, такого эффекта фигуристка и добивалась. Не так часто ей удается быть неузнанной, тем более с таким статусным мужем. «Вчера — творческое, сегодня — семейное, культурное и духовное», — подписала она снимки.

«Классные», «Красавчики», «Счастья вам», — пишут впечатленные фолловеры. Правда, одна деталь немного смутила самых внимательных. Навка то ли забыла, то ли намеренно не надела бюстгальтер. Впрочем, с ее формами она вполне может себе позволить иногда отдохнуть от стесняющего нижнего белья.

Татьяна Александровна Навка (род. 13 апреля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России (2004). В 2000—2010 годах была замужем за своим тренером Александром Жулиным, с 2014 года является супругой пресс-секретаря Президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. В марте 2022 года США и Япония ввели санкции против Навки в связи со вторжением России на Украину. С июня 2022 года — под персональными санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии, Австралии и ряда других стран.

