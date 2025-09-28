Артист Сергей Безруков заявил, что никогда не вступал в конфликты с режиссерами, с которыми работал. По его словам, он всегда старался быть спокойным на съемках, даже если что-то шло не по плану.

– При этом у меня никогда в жизни не было конфликтов с режиссерами – я бы сказал, что я вообще актер довольно бесконфликтный. Вот разве что не снялся в «Викинге»… Но даже тогда все прошло очень мирно, – отметил артист.

Актер объяснил, что в проекте «Викинг» он несколько раз проходил пробы на роль дружинника князя Ярополка, но режиссер искал кого-то другого. Вместо разочарования он выбрал другой путь и продолжил работать над ролями, которые ему действительно нравились.

– Я, честно говоря, не жалею о несыгранных ролях: просто оборачиваюсь и понимаю, что за то время, которое потратил бы на них, сыграл несколько других ролей, замечательных и любимых. Это же все вопрос судьбы, и я ей благодарен, – признался артист.

Напомним, в российский прокат 25 сентября вышел фильм «Август», приключенческая драма по роману Владимира Богомолова с Сергеем Безруковым в главной роли.

Безруков был включён ФБК в список «разжигателей войны» за поддержку российского вторжения на Украину. В октябре 2022 года Международная рабочая группа по вопросам санкций Ермака — Макфола включила Безрукова в список пропагандистов и идеологов войны, которые «создают лживые нарративы в соответствии с политикой Кремля», с предложением введения против него санкций.

25 марта 2022 года Безруков внесён в санкционный список Латвии «за пропаганду войны и поддержку агрессии Pоссии против Украины», с запретом въезда в страну.

С 20 июля 2022 года находится под персональными санкциями стран Европейского союза. Евросоюз отмечает, что Безруков распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную войну России против Украины. Кроме того, он публично выразил поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией. Поэтому, по мнению Евросоюза, он несёт ответственность за активную поддержку, реализацию действий и политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету, стабильности и безопасности на Украине. C 29 июля 2022 года, по аналогичным основаниям, — под санкциями Швейцарии.

21 октября 2022 года внесён в санкционные списки Украины за «распространение российской пропаганды в поддержку агрессивной войны России против Украины» и «поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией»[41][42].

C 26 октября 2022 года Безруков находится в санкционном списке Канады «российских агентов дезинформации» за «поддержку неоправданного вторжения России и попытки аннексии украинской территории».