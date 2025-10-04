Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чего хотят 13-летние Мартин и Алла-Виктория Киркоровы 0 206

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитый артист с потомством.

Знаменитый артист с потомством.

"Слава Богу, что они выбирают себе другой путь в жизни и я уже понимаю какой".

Российский режиссёр Мариам Халилова собрала киношников на премьеру своей короткометражной драмы «Кровикс», в главных ролях которой снялись Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Артисты из-за плотного съемочного графика не смогли приехать на премьеру в московский кинотеатр «Художественный», но звездные гости на светском показе были. Поскольку «Кровикс»- картина о детских кастингах и родителях, которые хотят сделать из своих чад звезд эстрады, репортеры атаковали Филиппа Киркорова вопросами о его 13-летних детях - Алле-Виктории и Мартине.

"Они сами не хотят славы. Они у меня достаточно скромные ребята и стараются держаться в тени — никуда не ходят, боятся света камер. Не боятся даже, а избегают. Дети, как ни крути, хотят себе собственной судьбы. Слава Богу, что они выбирают себе другой путь в жизни и я уже понимаю какой. Мартин — спорт, Алла-Виктория рисует, она - художник. На сцену не рвутся, стихи не читают, в театр не идут, петь не хотят. А там уж как получится" , - рассказал Филипп Киркоров.

У Киркорова двое детей от суррогатных матерей. О рождении дочери Аллы-Виктории (род. 26 ноября 2011; Майами) певец впервые сообщил публике на кремлёвской сцене, где проходило вручение премии «Золотой граммофон». Позднее о её рождении в 20:00 в телеэфире было объявлено в программе «Что? Где? Когда?». Названа в честь матери Виктории и Аллы Пугачёвой. О рождении сына Мартина (род. 29 июня 2012; США) Киркоров объявил во время концерта в Софии. Крёстные родители детей Киркорова — телеведущий Андрей Малахов и предприниматель Наталья Вячеславовна Ефремова. Также Филипп Киркоров — крёстный отец дочери Ани Лорак Софи.

Читайте нас также:
#филипп киркоров
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Владельцы собак: почему они легче находят друзей
Изображение к статье: Владельцы собак: почему они легче находят друзей
«Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Изображение к статье: «Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Божественная Дева Беллуччи покоряет мир в 21 год
Изображение к статье: Яблочко от ябони недалеко упало. Иконка видео
Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Златокудрый гений стал хулиганом и самоубийцей. Иконка видео
Поэт Юрий Кублановский в 78 лет нашел разгадку Есенина 130
Изображение к статье: Маленькая Кумари, веселая и простая. Иконка видео
Непал выбрал живую богиню, ей 2 годика 88
Изображение к статье: Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела
Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела 83
Изображение к статье: «Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом
«Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом 959

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 7
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 33
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 22
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 16
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 22
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 7
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео