Российский режиссёр Мариам Халилова собрала киношников на премьеру своей короткометражной драмы «Кровикс», в главных ролях которой снялись Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Артисты из-за плотного съемочного графика не смогли приехать на премьеру в московский кинотеатр «Художественный», но звездные гости на светском показе были. Поскольку «Кровикс»- картина о детских кастингах и родителях, которые хотят сделать из своих чад звезд эстрады, репортеры атаковали Филиппа Киркорова вопросами о его 13-летних детях - Алле-Виктории и Мартине.

"Они сами не хотят славы. Они у меня достаточно скромные ребята и стараются держаться в тени — никуда не ходят, боятся света камер. Не боятся даже, а избегают. Дети, как ни крути, хотят себе собственной судьбы. Слава Богу, что они выбирают себе другой путь в жизни и я уже понимаю какой. Мартин — спорт, Алла-Виктория рисует, она - художник. На сцену не рвутся, стихи не читают, в театр не идут, петь не хотят. А там уж как получится" , - рассказал Филипп Киркоров.

У Киркорова двое детей от суррогатных матерей. О рождении дочери Аллы-Виктории (род. 26 ноября 2011; Майами) певец впервые сообщил публике на кремлёвской сцене, где проходило вручение премии «Золотой граммофон». Позднее о её рождении в 20:00 в телеэфире было объявлено в программе «Что? Где? Когда?». Названа в честь матери Виктории и Аллы Пугачёвой. О рождении сына Мартина (род. 29 июня 2012; США) Киркоров объявил во время концерта в Софии. Крёстные родители детей Киркорова — телеведущий Андрей Малахов и предприниматель Наталья Вячеславовна Ефремова. Также Филипп Киркоров — крёстный отец дочери Ани Лорак Софи.