Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Доктор Мясников перечислил четыре правила для долгой жизни 0 215

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доктор Мясников перечислил четыре правила для долгой жизни
ФОТО: Unsplash

Врач Мясников заявил, что для долгой жизни каждый день нужно читать и двигаться.

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре правила, которые нужно соблюдать, чтобы жить долго. «Чтобы долго жить, вам нужно ограничивать калории, без цифр. Вставать из-за стола чуть голодным», — назвал первый постулат Мясников.

Он также призвал людей много двигаться и постоянно искать активность. По словам доктора, в день нужно гулять минимум один час. Мясников добавил, что количество шагов при этом не имеет большого значения.

Кроме того, он посоветовал читать или слушать книги каждый день, чтобы развивать мозг. «И иметь близкого человека, которого ты можешь обнять, [которому] ты можешь пожаловаться или выслушать его жалобы», — заключил специалист.

Читайте нас также:
#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
3
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Владельцы собак: почему они легче находят друзей
Изображение к статье: Владельцы собак: почему они легче находят друзей
«Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Изображение к статье: «Тайный ритуал на Чёртовом озере!» Грибники обнаружили Илона Маска в Латгалии и бежали
Божественная Дева Беллуччи покоряет мир в 21 год
Изображение к статье: Яблочко от ябони недалеко упало. Иконка видео
Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Болезни от домашних животных: чем могут заразить кошки и собаки
Изображение к статье: Златокудрый гений стал хулиганом и самоубийцей. Иконка видео
Поэт Юрий Кублановский в 78 лет нашел разгадку Есенина 131
Изображение к статье: Маленькая Кумари, веселая и простая. Иконка видео
Непал выбрал живую богиню, ей 2 годика 88
Изображение к статье: Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела
Глава Ferrari Джон Элканн отработает год на общественных работах из-за налогового дела 83
Изображение к статье: «Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом
«Элегантность в крови»: Рената Литвинова покорила Париж экстравагантным образом 962

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 34
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 23
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 23
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео