Суперъяхта Motor Yacht A российского миллиардера Андрея Мельниченко стоимостью около $200 000 000 остается символом былой роскоши. Как пишет Luxury Launches, судно больше трех лет стоит в порту Дубая, покрытое пылью, и выцветает под палящим солнцем без постоянного обслуживания.

119-метровая яхта, вдохновлённая формами подводной лодки, некогда считалась одной из самых эффектных и узнаваемых в мире. Но вдали от европейских портов и специализированных верфей Motor Yacht A лишена ухода и постепенно увядает. Ее ежегодный ремонт и персонал обходился в $30 000 000.

Построенная немецкой верфью Blohm+Voss по проекту известного дизайнера Филиппа Старка, лодка поражала не только внешним видом, но и интерьерами: почти 2,2 тыс. м² внутреннего пространства, включая хозяйскую каюту площадью 230 м² и семь роскошных кабин для 14 гостей. В отделке использовался хрусталь Baccarat — от бокалов до элементов мебели. По слухам, яхта оснащена пуленепробиваемым остеклением, биометрическим доступом, десятками камер и даже спасательной капсулой. Теперь же все эти инженерные чудеса бессильны перед временем: бассейны пусты, детали интерьера покрываются песчаной пылью, и судно лишилось былого блеска.

Судно никогда официально не арестовывали, однако с момента попадания владельца в санкционные списки ЕС оно избегает европейских вод. Опасаясь конфискации, яхту перевели в «тихую гавань» Дубая, где она уже несколько лет простаивает без движения. Другая яхта миллиардера — Sailing Yacht A, одна из крупнейших парусных яхт в мире, — была конфискована итальянской финансовой гвардией в марте 2022 года в Триесте и также требует еще более дорогого обслуживания, чем Motor Yacht A.

Андрей Игоревич Мельниченко (род. 8 марта 1972, Гомель) — российский предприниматель, меценат. Основатель компаний Еврохим и СУЭК, каждая из которых входит в число крупнейших в мире в своей отрасли. Занимал должности члена советов директоров (неисполнительный директор) в обеих компаниях. В марте 2022 года перестал быть и бенефициаром, и членом совета директоров обеих компаний из-за попадания в санкционный список ЕС. За последние 20 лет участвовал в создании ряда наиболее успешных российских корпораций, включая производителя удобрений «Еврохим» и группы «СУЭК».

Обладая состоянием в $25,2 миллиардов, занимал вместе с семьёй первое место в рейтинге российских миллиардеров от Forbes (58-е в мире). По данным Bloomberg на ноябрь 2023 года, обладает состоянием в $17,2 миллиардов (7-е место в России, 104-е место в мире). Один из крупнейших благотворителей и социальных инвесторов в России, компании Мельниченко признаются ведущими в ежегодных конкурсах «Лидеры корпоративной благотворительности» и вложили более $500 000 000 в благотворительные и социальные программы. Фонд Андрея Мельниченко поддерживает одарённых детей в области точных наук и образования, способствуя развитию социальной мобильности в России, создавая возможности для талантливой молодёжи в регионах присутствия его компаний. С 2022 года из-за поддержки вторжения России на Украину находится под персональными санкциями всех стран Европейского союза, США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Канады, Украины, Новой Зеландии.