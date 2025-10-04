Baltijas balss logotype
Исследователи определили, кто чувствует себя более счастливым — хозяева собак или кошек.

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исследователи определили, кто чувствует себя более счастливым — хозяева собак или кошек.

Люди, не имеющие домашних животных, также чувствовали себя довольными жизнью.

Впервые в рамках национального социологического исследования в США 2018 года респондентов спросили о наличии питомцев. Это позволило выявить различия в восприятии счастья у владельцев собак и кошек, сообщает NDTV. Выяснилось, что уровень удовлетворенности жизнью у хозяев животных и у тех, кто обходится без них, практически не различается. Зато между собаководами и любителями кошек наблюдался заметный контраст: вдвое больше владельцев собак признались, что ощущают себя «очень счастливыми».

При этом владельцы кошек показали результаты даже немного хуже, чем люди, не держащие животных вовсе. Эксперты объясняют такую разницу влиянием сопутствующих факторов: например, собаководы чаще состоят в браке и имеют собственное жилье, что также может усиливать чувство благополучия.

#животные
Видео