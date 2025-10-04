Baltijas balss logotype
Кошки ведут себя по-разному в присутствии людей и в одиночестве

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кошки ведут себя по-разному в присутствии людей и в одиночестве

Учёные из Университета Дерби (Великобритания) решили изучить поведение кошек, когда их никто не наблюдает. Для этого на 16 животных установили лёгкие видеокамеры, которые фиксировали все действия кошек в течение дня и ночи.

Просмотрев записи, исследователи заметили существенные различия: кошки в присутствии людей ведут себя иначе, чем наедине с другими животными или в одиночестве, сообщает Daily Mail.

Даже ленивые домашние кошки, предпочитающие отдыхать на диване, на улице становились внимательными и подвижными охотниками. Животные, шумные дома, вне дома старались оставаться незаметными. Без присутствия хозяев кошки проявляли осторожность при исследовании территории или при встречах с другими животными.

Иногда кошки наблюдали за окрестностями по 30–60 минут, прежде чем расслабиться. Несмотря на привычку защищать свои границы, они не всегда вступали в конфликты. Порой кошки просто сидели на расстоянии друг от друга, оценивая обстановку, — отметила доктор Марен Хак.

Идея исследования возникла у Марен в 2014 году. Она заметила, что во время прогулок в саду со своей кошкой Патокой животное ведет себя спокойно: умывается и отдыхает. Но в одиночестве Патока охотится и взаимодействует с другими кошками.


#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

