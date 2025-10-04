Шерон Осборн говорит, что ее муж был неисправимым романтиком. Принц тьмы провел свои последние дни, сочиняя любовные записки.

Английский рок-певец Оззи Осборн скончался от сердечного приступа 22 июля. Незадолго до смерти артист, страдающий болезнью Паркинсона, написал жене Шэрон любовные записки и разложил их по всему дому. Принц тьмы, оказывается, был натурой крайне романтичной.

Супруга Оззи бережно хранит все его послания. Некоторые она оформила в рамку и разместила на видных местах своего особняка. Кроткие прощальные письма Осборна трогательно наивны и незатейливы. «Ты — любовь всей моей жизни» и «Моя малышка, я люблю тебя», «Знаешь что? Я люблю тебя» и «Дорогая моя Шэрон, я тебя обожаю», — так звучат некоторые душераздирающие послания.

Оззи и Шерон были мужем и женой 43 года. В этом браке у артиста родилось трое детей: Эйми, Келли, и Джек. Союз был далек от идеала. В 2016 году стало известно, что рокер неоднократно изменял жене. Шерон призналась, что похотливый муж переспал со всеми нянями, горничными, парикмахерами и не только. Но романтику Осборну удалось сохранить брак. Он заявил о наличии у него душевного расстройства. Мол, болезнь провоцирует у него неконтролируемую тягу к сексу. Оззи даже лег в специализированную клинику, где прошел полный курс реабилитации.

Брак с Шерон, надо заметить, для Оззи второй. Когда рокеру было всего 23 года, он познакомился с сотрудницей бара Тельмой Райли и сразу пошел с ней под венец. Вскоре у супругов родились дети Джессика и Луис. Осборн также усыновил сына Райли от прошлых отношений. Семейная жизнь не сложилась. Оззи много пил, принимал наркотики, а также постоянно пропадал на гастролях. Тельма не выдержала и дала ему пинка под зад. Но Осборн не растерялся, еще будучи в браке, он закрутил роман со своим менеджером Шерон – той самой Шерон, которая стала его второй женой.