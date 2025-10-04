Baltijas balss logotype
Почти половину мужчин предупредили о связанном с простатитом риске 0 219

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почти половину мужчин предупредили о связанном с простатитом риске
ФОТО: Global Look Press

Андролог: простатит повышает риск бесплодия у мужчин.

Примерно каждый третий мужчина после 30 лет сталкивается с воспалением предстательной железы, что повышает риск бесплодия.

По словам андролога Елены Новиковой, признаки воспаления простаты есть у 30-45 процентов мужчин репродуктивного возраста. При этом многие даже не подозревают об этом, поскольку болезнь может протекать скрыто, без выраженных болей или проблем с мочеиспусканием.

Именно такая форма и представляет угрозу для репродуктивной функции мужчины, уточнила андролог. Она объяснила, что воспаление в простате может приводить к необратимым процессам: рубцеванию тканей, нарушению кровообращения, снижению выработки сперматозоидов и их подвижности.

«Врачи выделяют несколько форм простатита: острый бактериальный, хронический бактериальный, хронический абактериальный и асимптоматический. Не все они напрямую ведут к бесплодию, но хронические формы (особенно бактериальные) чаще всего ассоциируются с нарушением репродуктивной функции», — уточнила Новикова.

При этом врач подчеркнула, что своевременно начатое лечение поможет справиться с воспалением и избежать его неприятных последствий, в том числе снижения фертильности.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 9
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 10
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 35
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 23
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 18
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 23
