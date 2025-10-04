Baltijas balss logotype
Зачем в 61 год Маша Распутина решила узаконить свои давние отношения

Lifenews
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ну чем они не пара.

Ну чем они не пара.

О существовании другой жены певица узнала только после венчания.

Несколько дней назад стало известно о свадьбе 61-летней артистки. Маша Распутина и Виктор Захаров прожили 25 лет, но узаконить отношения паре удалось только сейчас.

Исполнительница хита «Роза чайная» официально вышла замуж за отца своей младшей дочери. Так уж вышло, что влюбленные голубки сначала венчались в церкви, а только потом посетили ЗАГС. Между двумя этими событиями прошла четверить века. Стать законными супругами паре мешал статус бизнесмена. О том, что ее муж давным-давно женат, Маша Распутина узнала уже после венчания в церкви.

Как выяснилось, Виктор Захаров никак не мог оформить развод с первой супругой, между прочим, родившей ему двоих детей. Одной из главных причин пробуксовки с документами стал особняк, в котором мужчина проживал с новой семьей. Но два года назад Захарову все-таки удалось договориться с экс-благоверной.

«Это уже вопрос к Виктору Евстафьевичу, почему он не развелся. Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Там у него были какие-то перипетии, и она не давала ему развод. Бывают же такие жены, которые лягут костьми, но сделают подлянку», - оправдывалась Распутина в эфире шоу «Секрет на миллион».

Тот факт, что венчаться в церкви можно только после регистрации официального брака, продолжает волновать поклонников артистки и по сей день. При этом журналистам удалось выяснить, что в поступке пары 25-летней давности нет ничего криминального. Например, венчание до регистрации все-таки допускается. Правда, для этого требуется благословение епархиального архиерея. В списке особых причин - всевозможные заболевания, скорая смерть или участие в военных действиях. Но если верить первой супруге Захарова, то ее бывшего и певицу обвенчали, как говорится, по блату. Мол, знакомый священник захаживал к Маше и Виктору на все их семейные праздники.

«Маша сказала, что без венчания не представляет нашей семьи. Я сразу согласился, потому что долгое время был влюблен в нее. Мы венчались в московской церкви», - сокрушается господин Захаров.

