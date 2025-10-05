В последнее время изрядно подпортила себе репутацию 56-летняя исполнительница «Не плачь», «Ясный мой свет» и многих других хитов Татьяна Буланова. Виной всему стал ее молодой муж Валерий Руднев, разница в возрасте с которым составляла у нее 19 лет.

Когда Буланова с грустными глазами на всю страну пела душещипательные песни, ее избранник только начинал ходить в детский сад, - иронично излагал биографию Руднева портал 24smi.org. - Родители отдали мальчика в теннис. Валерий увлеченно и упорно занимался, благодаря чему вошел в число перспективных юных теннисистов.

Окончил Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Как теннисист выходил в финалы турниров и 7 раз добивался титулов ITF в одиночном разряде. 2014 год стал самым продуктивным: он достиг позиции 210 в рейтинге ATP.

При этом спортивную карьеру Руднева прорывной назвать было нельзя. Возможно, поэтому он решил завязать с профессиональным спортом и уйти в бизнес. Валерий - учредитель и руководитель OOO «Империя-Групп» и ООО «ББ-Галерея». Обе компании действуют в сфере ресторанного бизнеса и доставки продуктов питания. По данным открытых источников, суммарная выручка его предприятий в 2020 году составила 30 000 000 руб.

С Валерой меня в октябре 2019 года познакомила Аня Семенович, - рассказывала Буланова вскоре после свадьбы на YouTube-канале Юлии Меньшовой. - Мы с подругой пришли. Валера сел сбоку. Немножко угрюмый был. Мне он как-то вообще не понравился. А подруга у меня такая конкретная. Начала его спрашивать: «Сколько вам лет? Чем занимаетесь?» Он сказал, что ему 31 год. «А у вас никого постарше нет в компании?» - спросила я. Мне тогда уже было 50. Но, когда я стала с ним общаться, мне показалось, что Валера старше меня. Так он себя вел по жизни.

С марта 2020 года мы уже жили вместе. А в 2022 году он сделал мне предложение. Подружки говорили: «Таня, подумай! На фиг тебе это надо?» - «Он такой замечательный! - отвечала я. - И потом, мне нравится быть замужем». После свадьбы писали, что я получила от Валеры подарок - ресторан в Питере за 50 миллионов. Я не знаю, сколько он стоил на самом деле. Такого не было, что Валера достал 50 миллионов, купил ресторан и сказал: «Теперь он твой!» Там есть инвесторы. Просто это ресторан моего имени. Финансами ресторана занимается Валера. Он какие-то деньги мне приносит. А от ресторана они или откуда - я не понимаю.

К сожалению, бизнесменом очаровавший певицу Руднев оказался таким же не слишком удачливым, как и теннисистом. Некоторое время спустя выяснилось, что он весь в долгах как в шелках - не платит вовремя налоги и не выполняет обязательств по кредитам.

Год назад за мужем Булановой тянулся долг в 10,7 млн руб., - сообщала минувшим летом питерская «Комсомолка». - Сейчас он обязан выплатить уже 12,3 млн руб. На сайте судебных приставов на Валерия Руднева есть несколько исполнительных производств. Самый крупный долг - 8,9 миллиона. Указано, что дело на него начали еще в феврале 2023 года, после того как он прекратил выплачивать кредиты. Вторая запись с большой суммой появилась недавно - тоже кредиты на сумму 880 тыс. руб. Также у мужа Булановой есть два штрафа в ГИБДД, которые он забыл оплатить. Помимо приставов, Валерий Руднев еще под прицелом у налоговой. На нем числится несколько бизнесов. Но он не выплатил налоги за свою предпринимательскую деятельность - 805 тыс. руб. Его ООО «ББ-Галерея» находится под риском закрытия. На сайте «Прозрачный бизнес» указано, что компания проходит процесс исключения из ЕГРЮЛ (реестра юрлиц.). Что подразумевает полное прекращение деятельности.

Это не долги, а поручительства, - выгораживала своего благоверного Татьяна в недавнем интервью Ксении Собчак. - Он начинал все с нуля абсолютно. Я даже им горжусь именно из-за того, что ему никто не помогал. Он очень коммуникабельный человек. Находит общий язык с людьми. И в этом, наверное, его большой плюс. Он начинал какие-то бизнесы. Они прогорали. Опять начинал по новой. И в пандемию, честно могу сказать, когда у меня не было работы вообще, мы жили на его заработки. Он тогда открывал какие-то магазины, которые потом тоже прогорели. Но как-то что-то все равно зарабатывал. Молодец, не опускал руки.

А эти поручительства… Это его партнер взял кредит. Валера поручился за него. Потом все это благополучно похерилось. И за это поручительство он сейчас отвечает. Но это не какое-то бедственное критическое положение. Это неприятно, но все решаемо абсолютно. И он этот вопрос решает. Могу сказать, что за шесть лет, что мы вместе, прямо подъемов таких не было. Но ямы были. И мы их выдержали. Я ему финансово не помогала. Единственное - когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала. Но я не вижу в этом ничего страшного. Говорю: «Когда станешь потом олигархом, ты мне все это компенсируешь».

На днях стало известно, что долги перед большим количеством граждан и организаций повисли не только на самом Рудневе и учрежденных им компаниях, но и на предприятии общепита, под которое он в качестве свадебного подарка подписал свою женушку.

Как рассказали экс-сотрудники питерского ресторана Булановой «Гастрономика по-новому», в середине января половине команды якобы не выплатили зарплату за новогодние праздники и предложили уйти «по собственному желанию», - обнародовал скандальную информацию телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА». - Причина - нехватка денег на обеспечение всего персонала.

По словам работников, начальство обещало постепенно выплачивать долги. Однако спустя полгода часть сотрудников деньги так и не получила. В переписках руководство ресторана Булановой сначала грешило на «сложный период», а затем и вовсе перестало отвечать. Экс-сотрудники подтверждают, что компания чувствует себя неважно финансово: последние месяцы из-за этого, по их словам, задерживали поставки продуктов. Сейчас на юрлицо «Гастрономика по-новому» заведено 50 исполнительных производств почти на миллион рублей. Еще 616 тысяч - общая сумма судебных исков к компании по договорам подряда и поставкам.

Я была летом в этом ресторане, - поделилась с «Экспресс газетой» бывший продюсер телеканала «Муз-ТВ» Олеся Сазыкина. - На мой взгляд, это обычная забегаловка. Понятно, что никто эту «Гастрономику» Тане не дарил. Ее просто взяли как лицо заведения, чтобы публика приходила на ее имя. У нее там смешная доля - какие-нибудь ноль целых и две десятых процента.

Таня – нормальная адекватная баба, без всяких понтов. С ней всегда было без проблем договориться. Когда мы проводили в Питере съемки для «Муз-ТВ», она нас часто выручала. Помню, в проекте «Напросились», где звезды показывали свои квартиры, у нас должен был сниматься Миша Пореченков. Он в последний момент слетел. И Таня пустила нас в свою квартиру, где тогда жила с футболистом Владиславом Радимовым. Не только всё показала и рассказала, но и накормила всю съемочную группу.

Увы, она совсем не бизнесмен. Взяла этого молодого мужа с долгами. Хотя долги у него были еще до свадьбы. Видимо, он обеспечил ей грамотный секс. И она уже больше ни о чем не думала и ничего не видела. А теперь вынуждена сочинять небылицы, чтобы его отмазать. Не исключено, что ей еще и по долгам своим имуществом отвечать придется.