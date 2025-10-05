Baltijas balss logotype
Раскрыт простой способ защиты от диабета второго типа 0 211

Lifenews
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт простой способ защиты от диабета второго типа
ФОТО: Freepik

Nutrients: экстракт чая Любао снижает уровень сахара в крови.

Китайские ученые нашли неожиданного союзника в борьбе с диабетом второго типа — традиционный чай Любао. В эксперименте на мышах экстракт этого напитка снизил уровень сахара в крови, улучшил жировой обмен и защитил печень от воспалений. Результаты исследования опубликованы в Nutrients.

Эффект оказался связан не только с самим чаем, но и с его влиянием на микробиоту кишечника. Экстракт снижал количество вредных бактерий и повышал долю тех, что вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты — молекулы, укрепляющие кишечный барьер и помогающие печени справляться с нагрузкой.

Когда исследователи подавляли микробиоту антибиотиками, защитный эффект чая исчезал. Это подтвердило: главный механизм действия напитка связан с его влиянием на кишечные микроорганизмы.

По мнению авторов, регулярное употребление чая Любао может стать доступным и безопасным способом профилактики диабета второго типа. В его составе нашли активные вещества — кверцетин, лютеолин и генистеин, которые могут лечь в основу новых противодиабетических препаратов.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео