Daily Mail: Виндзоры вымирают, скоро станет некому править Туманным Альбионом

Lifenews
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Милые старички Камилла и Чарлз вызывают лишь сожаление.

Милые старички Камилла и Чарлз вызывают лишь сожаление.

Количество посещаемых членами королевской семьи публичных событий за последние годы сократилось почти вдвое.

Скоро настанут времена, когда практически некому будет исполнять монаршие обязанности, констатирует британская газета The Daily Mail. Раньше во время государственных торжеств на широком балконе Букингемского дворца, где собираются королевские особы, негде яблоку было упасть. А теперь - сплошное запустение.

В 2011 году, например, публичные обязанности разделяли между собой 12 Виндзоров. Вместе взятые, они приняли участие почти в четырех тысячах разных мероприятий дома и за границей.

Но никто не вечен под луной. В 2021-м умер принц Филипп, год спустя - его жена, королева Елизавета II…

Количество посещаемых членами королевской семьи публичных событий за последние годы сократилось почти вдвое. И с каждым годом ситуация будет ухудшаться. Английскую монархию ждет кризис.

Сейчас старшим представителям Виндзоров - больному онкологией Карлу III, принцессе Анне, принцам Эндрю и Эдварду - в среднем от 61 года до 76 лет. Старейшие члены семейства - 89-летний герцог Кентский Эдвард и его супруга, 88-летняя принцесса Александра — в силу преклонного возраста практически не появляются на публике.

Когда принц Уильям взойдет вместо отца престол, действующими членами королевской семьи будут его жена Кейт Миддлтон, которая лечится от рака, принцесса Анна (впрочем, ей уже 75 лет), принц Эдвард (61 год) и его супруга Софи.

Старший сын Уильяма, Джордж, сможет самостоятельно исполнять монаршие обязанности только в 2034 году.

Источники в Кенсингтонском дворце утверждают: наследник престола уже разработал стратегию своего правления. Ключевая идея - ограничить контакты с публикой. Журналисты полагают, что Уильям и Кейт, которых заботит тайна частной жизни своих троих детей, предоставят им право выбирать - исполнять королевские обязанности или нет.

#британия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео