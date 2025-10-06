Врач Александр Мясников - член Американской медицинской ассоциации и Американской коллегии врачей - призвал не слушать врачей, отговаривающих от приема статинов в случае, если уровень холестерина у пациента немного выше нормы. Врач заявил, что такому пациенту следует пить медикаменты.

«Что вы уперлись в этих придурков из телевизора, подобных мне, или из соцсетей, которые говорят: "Зачем вам принимать статины?" Есть определенные правила», — возмутился Мясников.

Он также заявил, что врачей, которые призывают в интернете или по телевизору не пить статины, нужно лишать диплома и сажать в тюрьму.