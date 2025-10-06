Безопасный спутник жизни стоит всего около 17 долларов в месяц.

В Японии стремительно растет популярность нового типа приложений для знакомств, где пользователи могут устанавливать «романтические отношения» не с людьми, а с партнерами, созданными искусственным интеллектом. Об этом сообщает Asahi.

Как работает приложение

Приложение LOVERSE, запущенное в июне 2023 года, позволяет пользователям выбирать среди тысяч виртуальных партнеров, созданных генеративным ИИ. Как и в обычных сервисах знакомств, пользователь просматривает профили и может поставить «лайк» выбранному партнеру. Если искусственный интеллект ответит взаимностью — открывается возможность общения в чате.

ИИ-партнеры имеют собственные профессии, возраст и увлечения. В приложении даже создан их ежедневный график — поэтому, например, «во время работы» или «занятий хобби» они могут не отвечать на сообщения, что делает взаимодействие более «человечным».

Безопасное общение

Разработчики компании Samansa (Токио) подчеркивают, что главная цель — создать ощущение реальности в общении, но без чрезмерной «искусственности». Алгоритмы настроены так, чтобы виртуальные собеседники не могли одновременно вести тысячи диалогов, чтобы пользователь не чувствовал себя одним из многих.

Чтобы избежать эмоциональной зависимости от вымышленных партнеров, под каждым сообщением появляется отметка: «Это вымышленный контент». Если ИИ обнаруживает сообщение, которое может указывать на тревогу или склонность к самоповреждению, пользователя перенаправляют в консультационные службы.

Кто пользуется ИИ-приложением

Регистрация в LOVERSE бесплатная, однако существует платный тариф — 2500 иен в месяц (около 17 долларов).

Согласно опросу компании, большинство пользователей — мужчины старше 40 лет, среди которых есть и женатые.

Генеральный директор Samansa Гоки Кусун выразил надежду, что такие сервисы помогут людям, которые по разным причинам не могут строить реальные отношения: «Мы хотим, чтобы даже те, кто не может позволить себе романтических отношений в реальной жизни, снова почувствовали, как это — когда кто-то тебе нравится».