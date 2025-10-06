Baltijas balss logotype
Названы два провоцирующих облысение напитка

Lifenews
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названы два провоцирующих облысение напитка
ФОТО: Global Look Press

Диетолог Гамильтон: алкоголь и сладкая газировка усиливают выпадение волос.

Некоторые напитки усиливают выпадение волос, заявила диетолог Ви Джей Гамильтон. Два из них специалистка назвала изданию Daily Mail.

Гамильтон отметила, что облысение могут провоцировать сладкие газировки, особенно сильно этот побочный эффект проявляется у людей, выпивающих более 11 банок в неделю. Специалистка пояснила, что стандартная банка газировки объемом 330 миллилитров содержит не менее 15 граммов сахара, а избыток сахара вызывает скрытое воспаление в организме, в том числе и волосяных фолликулах. Из-за этого волосы перестают расти, становятся сухими и ломкими или начинают выпадать.

Вторым провоцирующим облысение напитком диетолог назвала алкоголь. Дело в том, что спиртные напитки вызывают обезвоживание, что нарушает приток крови к коже головы и, как следствие, заметно ухудшает качество волос. «При регулярном чрезмерном употреблении алкоголя последствия становятся намного драматичнее — волосы истончаются и начинают выпадать», — добавила Гамильтон.

