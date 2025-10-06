"Когда ты довольствуешься тем, что у тебя есть - это начало радости".

На презентации в Москве репортеры встретили 55-летнего Дмитрия Маликова. Артист, несмотря на свой элегантный возраст, выглядит, как минимум, лет на двадцать моложе своих паспортных данных.

Супруга Маликова Елена в недавнем интервью пошутила, мол, Дмитрий так хорош собой, поскольку у него крепкий тыл, любящая семья.

Рецепт его молодости - это ежедневно немного моей крови, несколько капель. И недокармливаем. Дмитрий меняется в лучшую сторону — растет, слава богу, не вширь, - шутит Елена Маликова.

Сам же артист говорит, что сохранить форму ему помогает совсем не гламурный, даже можно сказать, аскетичный образ жизни.

Когда тебе хочется объять необъятное, всегда увидишь, что у кого-то больше, лучше и так далее. А когда ты довольствуешься тем, что у тебя есть - это начало радости, как говорят святые отцы, - говорит Маликов. - Например, Великий пост позволяет тебе усмирять дух и плоть, что очень помогает. Я, как артист, часто попадаю в разные условия, и, несмотря на свой «гламурный образ», я склонен к аскезе - мне не нужно много. Главное для меня - близкие и друзья, и чтобы радость от общения с ними была взаимной.

По словам Маликова, он поддерживает спортивную форму, занимаясь в зале.