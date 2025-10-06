Baltijas balss logotype
Сменившая 3 мужей Валерия Гай Германика обвинила в интригах престарелого Учителя

Lifenews
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: И, как не стыдно, ведь он ей, как отец, родной.

И, как не стыдно, ведь он ей, как отец, родной.

74-летний Алексей Ефимович столкнулся с неожиданным ударом от известной шалуньи.

41-летняя режиссерка Валерия Гай Германика обрушилась с обвинениями на режиссера Алексея Учителя. Она сообщила, что ее документальный фильм забракован на этапе отбора к международному конкурсу якобы по требованию мэтра.

«После утверждения моего фильма отборочной комиссией и этого официального письма через какое-то время мне позвонил программный директор фестиваля и сказал, что Алексей Учитель снял мой фильм с конкурса. Я, конечно, спросила почему», — заявила она.

Валерия Гай Германика должна была представить на киносмотре свою новую работу. По ее словам, приглашение от организаторов она получила лично.

По ее словам, причиной стало якобы предвзятое отношение режиссера. «Я просто не нравлюсь Алексею Учителю, поэтому фильм сняли с основного конкурса», — сокрушается Валерия.

Она не скрывает, что потрясена поведением Учителя, который занимает почетный пост президента фестиваля. «Было море слез, конечно. И я сто раз от уважаемых коллег услышала, что «фестиваль уже не тот», «Учитель изменился…» Но я как ребенок реагирую на то, что происходит с людьми», — добавила артистка.

Ранее СМИ сообщали, что Валерия Гай Германика разводится с бизнесменом Денисом Молчановым после четырех лет брака. Артистка не стала называть причину разрыва с третьим мужем.

«Все кончено, что было раньше птицей, теперь лежит написанной страницей. Мы расстались. Не звоните мне, эту тайну вам доверит только тот, кто ее знает. Развод может убить меня как ружье. Господи, убей меня сейчас, и я умру с радостью, если я была неверной и злой женой», — заявила Валерия Гай Германика. Новость о расставании кумира с избранником стала шоком для поклонников артистки. Многим ее семья казалась идеальной.

Она отметила, что пыталась связаться с Учителем и даже написала ему, чтобы понять причины случившегося. Однако мэтр оставил ее послание без ответа.

Видео