Новый роман писателя Александра Проханова «Лемнер», прообразом главного героя которого стал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сняли с продажи, обратило внимание «Эхо». В книге среди прочего описывается, как российский президент, выведенный под именем Леонида Леонидовича Троевидова, хранит тела врагов в кабинете и насыщается кровью девственниц.

«Президент Леонид Леонидович Троевидов пёкся о своём здоровье. Катался на горных лыжах, играл в ночной хоккей, нырял за амфорами, ловил рыбу в таёжных реках и увлекался художественной гимнастикой. Правда, особым образом, хотя и по олимпийской программе. Раз в месяц омолаживался, полностью менял кровь. Переливание крови совершалось согласно китайской методике. Ею поделился с Леонидом Леонидовичем Председатель Коммунистической партии Китая. Он присылал ему из Пекина чудесную фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Их выращивали в лазурных прудах Летнего императорского дворца. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Получая из Пекина китайский подарок, Леонид Леонидович затворялся, наполнял ванну тёплой, пахнущей лавандой водой, погружался голый в ванну. Из фарфоровой вазы с изображением золотого дракона он выпускал в ванну розовых пиявок. Пиявки мгновенно прилипали к его телу с ног до головы. Они присасывались к Леониду Леонидовичу, пили его утомлённую кровь, вливая взамен кровь китайских девственниц. Укусы розовых пиявок были нежные, как поцелуи. Они убаюкивали. Леонид Леонидович блаженно засыпал в тёплой воде, насыщаясь девственной чистотой и свежестью», — описал Проханов особенности главы российского государства. Роман пропал с сайта «Читай-города», а на маркетплейсе Ozon указано, что физические экземпляры книги закончились.

Презентацию «Лемнера», которая должна была пройти в Московском доме книги, сняли с афиши. Сам Проханов прокомментировал отмену мероприятия, заявив, что это сделали «перепуганные собственники». Но вскоре он удалил свой пост. Позже в канале МДК отмену презентации объяснили тем, что ее проведение могло спровоцировать «третьи лица» на совершение преступлений в отношении автора и читателей.

«Проханов был уверен, что уж ему-то рассуждать на подобные темы можно невозбранно. Однако презентации отменяют. Мы все — и „либералы“, и „патриоты“ — плывем в одной цензурной лодке», — написала литературный критик Галина Юзефович.

Александр Андреевич Проханов (род. 26 февраля 1938, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский и российский писатель, прозаик, публицист, журналист, сценарист, общественный и политический деятель. Главный редактор газеты «День» (1991—1993), «Завтра» (с 1993). Член секретариата Союза писателей России. Лауреат премии Ленинского комсомола (1982). Герой Труда Российской Федерации (2025). Государственник, придерживается радикальных национал-имперских позиций. Критикует либеральную демократию.

Является автором идеи «Пятой империи» (работы «Пятая империя», «Симфония „Пятой империи“», «Технологии „Пятой империи“»), согласно которой Россия как успешное и независимое государство может существовать только в качестве империи. По мысли Проханова, в начале XXI века должно появиться Пятое царство (или Пятая империя), которое придёт на смену предшествовавшим русским империям — Киевской Руси, Московскому царству, «белому царству Романовых» и «красному» Советскому Союзу. Новая русская империя, согласно идее автора, соединит в себе весь предшествующий положительный духовный и ментальный опыт, став идеологической религиозно-мистической общностью — одновременно Градом небесным и Градом земным. Проект «Пятая империя» Александра Проханова и его медиакомплекса в позднейшее время соединился с идеологией «Русского мира».

Печатается с 1960 года. Первой книгой стал сборник очерков и рассказов о деревне «Иду в путь мой» (1971). Автор военно-политических романов «Дерево в центре Кабула» (1982), «В островах охотник» (1984; о Камбодже), «Африканист» (1984; о Мозамбике), «И вот приходит ветер» (1985; о Никарагуа), а также «Рисунки баталиста» (1988), «Шестьсот лет после битвы» (1990), «Последний солдат империи» (1993), «Чеченский блюз» (1998) и др. Роман-памфлет «Господин Гексоген» (2001) представляет собой соединение мистики и реальности. В книге «Поступь Русской Победы» (2012) представлены размышления о прошлом и будущем России.