Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В новом, скандальном романе Александра Проханова президент РФ пьет кровь девственниц 0 1412

Lifenews
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитый литератор в 87 лет решил оторваться по полной.

Знаменитый литератор в 87 лет решил оторваться по полной.

Александр Андреевич является автором идеи «Пятой империи».

Новый роман писателя Александра Проханова «Лемнер», прообразом главного героя которого стал создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сняли с продажи, обратило внимание «Эхо». В книге среди прочего описывается, как российский президент, выведенный под именем Леонида Леонидовича Троевидова, хранит тела врагов в кабинете и насыщается кровью девственниц.

«Президент Леонид Леонидович Троевидов пёкся о своём здоровье. Катался на горных лыжах, играл в ночной хоккей, нырял за амфорами, ловил рыбу в таёжных реках и увлекался художественной гимнастикой. Правда, особым образом, хотя и по олимпийской программе. Раз в месяц омолаживался, полностью менял кровь. Переливание крови совершалось согласно китайской методике. Ею поделился с Леонидом Леонидовичем Председатель Коммунистической партии Китая. Он присылал ему из Пекина чудесную фарфоровую вазу с розовыми пиявками. Их выращивали в лазурных прудах Летнего императорского дворца. Этих пиявок насыщали кровью китайских девственниц. Получая из Пекина китайский подарок, Леонид Леонидович затворялся, наполнял ванну тёплой, пахнущей лавандой водой, погружался голый в ванну. Из фарфоровой вазы с изображением золотого дракона он выпускал в ванну розовых пиявок. Пиявки мгновенно прилипали к его телу с ног до головы. Они присасывались к Леониду Леонидовичу, пили его утомлённую кровь, вливая взамен кровь китайских девственниц. Укусы розовых пиявок были нежные, как поцелуи. Они убаюкивали. Леонид Леонидович блаженно засыпал в тёплой воде, насыщаясь девственной чистотой и свежестью», — описал Проханов особенности главы российского государства. Роман пропал с сайта «Читай-города», а на маркетплейсе Ozon указано, что физические экземпляры книги закончились.

Презентацию «Лемнера», которая должна была пройти в Московском доме книги, сняли с афиши. Сам Проханов прокомментировал отмену мероприятия, заявив, что это сделали «перепуганные собственники». Но вскоре он удалил свой пост. Позже в канале МДК отмену презентации объяснили тем, что ее проведение могло спровоцировать «третьи лица» на совершение преступлений в отношении автора и читателей.

«Проханов был уверен, что уж ему-то рассуждать на подобные темы можно невозбранно. Однако презентации отменяют. Мы все — и „либералы“, и „патриоты“ — плывем в одной цензурной лодке», — написала литературный критик Галина Юзефович.

Александр Андреевич Проханов (род. 26 февраля 1938, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский и российский писатель, прозаик, публицист, журналист, сценарист, общественный и политический деятель. Главный редактор газеты «День» (1991—1993), «Завтра» (с 1993). Член секретариата Союза писателей России. Лауреат премии Ленинского комсомола (1982). Герой Труда Российской Федерации (2025). Государственник, придерживается радикальных национал-имперских позиций. Критикует либеральную демократию.

Является автором идеи «Пятой империи» (работы «Пятая империя», «Симфония „Пятой империи“», «Технологии „Пятой империи“»), согласно которой Россия как успешное и независимое государство может существовать только в качестве империи. По мысли Проханова, в начале XXI века должно появиться Пятое царство (или Пятая империя), которое придёт на смену предшествовавшим русским империям — Киевской Руси, Московскому царству, «белому царству Романовых» и «красному» Советскому Союзу. Новая русская империя, согласно идее автора, соединит в себе весь предшествующий положительный духовный и ментальный опыт, став идеологической религиозно-мистической общностью — одновременно Градом небесным и Градом земным. Проект «Пятая империя» Александра Проханова и его медиакомплекса в позднейшее время соединился с идеологией «Русского мира».

Печатается с 1960 года. Первой книгой стал сборник очерков и рассказов о деревне «Иду в путь мой» (1971). Автор военно-политических романов «Дерево в центре Кабула» (1982), «В островах охотник» (1984; о Камбодже), «Африканист» (1984; о Мозамбике), «И вот приходит ветер» (1985; о Никарагуа), а также «Рисунки баталиста» (1988), «Шестьсот лет после битвы» (1990), «Последний солдат империи» (1993), «Чеченский блюз» (1998) и др. Роман-памфлет «Господин Гексоген» (2001) представляет собой соединение мистики и реальности. В книге «Поступь Русской Победы» (2012) представлены размышления о прошлом и будущем России.

Читайте нас также:
#литература
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Лучшие лакомства для щенка во время дрессировки
Изображение к статье: Лучшие лакомства для щенка во время дрессировки
Всё ещё секс-символ: Шарлиз Терон в косухе на голое тело покорила Париж
Изображение к статье: Всё ещё секс-символ: Шарлиз Терон в косухе на голое тело покорила Париж
Независимые щупальца: как осьминог управляет «ногами»
Изображение к статье: Независимые щупальца: как осьминог управляет «ногами»
Супруги Макрон продолжают блистать на аристократических балах
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Изображение к статье: Скандал в Париже: Меган Маркл обвинили в неуважении к памяти леди Ди Иконка видео
Скандал в Париже: Меган Маркл обвинили в неуважении к памяти леди Ди 210
Изображение к статье: Главный пролетарский поэт полюбил роковую женщину. Иконка видео
27 писем Лили Брик - любовницы Маяковского - продают в Москве, начальная цена 25 000 евро 221
Изображение к статье: Популярная посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья
Популярная посуда для выпечки оказалась опасна для здоровья 325
Изображение к статье: Врач предупредил об опасности покупки продуктов на голодный желудок
Врач предупредил об опасности покупки продуктов на голодный желудок 161

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 2
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 3
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 5
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 59
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 13
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 15
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 2
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 3
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео