Врач рассказал об изменениях цвета ушной серы при разных заболеваниях

Lifenews
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач рассказал об изменениях цвета ушной серы при разных заболеваниях
ФОТО: Unsplash

Черная ушная серая указывает на грибковую инфекцию.

Под воздействием разных заболеваний ушная сера может менять цвет. Подробнее об этих изменениях рассказал врач-отоларинголог Роман Овдей.

Врач отметил, что ушная сера вырабатывается сальными железами в ушном канале и выполняет функции защиты, смазки и очищения. По словам специалиста, в норме она имеет желтый или светло-коричневый цвет и может менять оттенок в зависимости от диеты, возраста и особенностей организма.

Однако врач предупредил, что значительное изменение цвета может указывать на болезни. Так, по его словам, черная ушная сера чаще всего является признаком грибковой инфекции, зеленая — инфекции или воспаления уха. «Светлая, почти белая сера может быть признаком сухости кожи в ушном канале или недостаточной выработки серы», — заявил Овдей.

Отоларинголог посоветовал незамедлительно обратиться за медицинской помощью, если сера стала розовой или красной. Он пояснил, что, как правило, это происходит из-за кровоизлияния в ушной канал, вызванного травмой или повреждением барабанной перепонки. Темно-коричневый или оливковый цвет врач назвал симптомом хронического воспаления уха, но также такие оттенки могут появляться в результате повышенного содержания отмерших клеток кожи в серных отложениях.

Овдей призвал самостоятельно не вычищать серу, особенно если она поменяла цвет. По его словам, неосторожные действия могут привести к повреждению ушного канала.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
