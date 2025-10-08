Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскрыла правду о нутрициолога: она заявила, что такой профессии не существует.

«Я хочу сказать очень важную вещь: сейчас развелось великое множество нутрициологов. Такой профессии в целом нет, нет такой специальности, но мы, врачи, не то что нутрициологи, мы грамотнейшие гении», — сказала ведущая.

Ранее Малышева раскритиковала психологов за один совет. Она назвала самым большим идиотизмом рекомендацию выстраивать границы.

Перед этим Малышева заявила, что считает безумцами родителей, которые переводят детей на домашнее обучение. По словам врача, в школьном коллективе ребенок учится жизни в обществе.