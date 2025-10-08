Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Малышева сделала жесткое заявление о нутрициологах 0 304

Lifenews
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Малышева сделала жесткое заявление о нутрициологах
ФОТО: Youtube

Врач Елена Малышева заявила, что профессии нутрициолога не существует.

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскрыла правду о нутрициолога: она заявила, что такой профессии не существует.

«Я хочу сказать очень важную вещь: сейчас развелось великое множество нутрициологов. Такой профессии в целом нет, нет такой специальности, но мы, врачи, не то что нутрициологи, мы грамотнейшие гении», — сказала ведущая.

Ранее Малышева раскритиковала психологов за один совет. Она назвала самым большим идиотизмом рекомендацию выстраивать границы.

Перед этим Малышева заявила, что считает безумцами родителей, которые переводят детей на домашнее обучение. По словам врача, в школьном коллективе ребенок учится жизни в обществе.

Читайте нас также:
#здоровый образ жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Изображение к статье: Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Изображение к статье: Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Изображение к статье: instagram.com/lienegreifane
Юбилей в Америке Лиене Грейфане отмечала с болью в сердце из-за сына 353
Изображение к статье: Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих
Пара занялась сексом на глазах возмущенных отдыхающих 711
Изображение к статье: Знойная Меган - свежа и хороша. Иконка видео
В 44 года Меган Маркл носит бриллианты покойной свекрови и пьет вино по 1000 евро за бутылку 228
Изображение к статье: Фото: mothershp.sg
Ноутбук спас мужчину от бандитской пули 96

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 0
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 17
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 37
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 11
Изображение к статье: У ласточек нашли необычное свойство
В мире животных
У ласточек нашли необычное свойство 49
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 0
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 0
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео