Врач рассказал о тревожных причинах изменения цвета мочи 0 275

Lifenews
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач рассказал о тревожных причинах изменения цвета мочи
ФОТО: Unsplash

Уролог: моча цвета пива бывает при патологиях печени и желчного пузыря.

В норме моча имеет соломенно-желтый цвет, рассказал уролог-андролог Василий Свиридов.

Специалист указал, что специфический цвет моче дает уробилин, который образуется в печени из билирубина. По словам врача, если в печени или желчном пузыре появляются патологии, то концентрация уробилина повышается. Из-за этого моча приобретает более насыщенный цвет, напоминающий пиво.

Еще одним тревожным признаком Свиридов назвал коричневую мочу. По его словам, такой оттенок появляется при приеме некоторых лекарств или из-за свища между органами мочевыделительной системы и кишечником. Красный оттенок может указывать на онкологическое заболевание. Кроме того, он бывает при мочекаменных процессах в почках и мочевом пузыре.

Уролог добавил, что постоянно прозрачная моча говорит о низкой функции почек, она встречается у людей с хронической почечной недостаточностью. Белый цвет, по словам специалиста, является признаком гнойного заболевания почек и мочевого пузыря. Другой возможной причиной он назвал заболевания костной системы. Он объяснил, что при таких состояниях в моче повышается концентрация солей кальция и фосфатов, которые и придают ей белый оттенок.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

