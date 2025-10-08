Baltijas balss logotype
Женщина решила похудеть и сбросила 28 килограммов за год

Lifenews
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Женщина решила похудеть и сбросила 28 килограммов за год
ФОТО: Unsplash

Жительница Австралии похудела на 28 килограммов за год благодаря особой диете.

Жительница Австралии по имени Мел сбросила лишний вес благодаря диете, которую разработало австралийское государственное объединение научных и прикладных исследований (CSIRO). Об этом она рассказала британскому изданию The Sun.

По словам Мел, она стала набирать лишние килограммы из-за нездоровых перекусов и частой доставки еды. Женщина решила похудеть, после того как увидела свою неудачную фотографию. По ее словам, на снимке она выглядела слишком толстой, старой и несчастной.

Свой путь Мел начала с диеты, основанной на потреблении продуктов с низким гликемическим индексом и высоким содержанием белка. Постепенно она начала регулярно заниматься спортом. Благодаря этому ей удалось сбросить за год 28 килограммов.

По утрам Мел ест овсянку или оладьи с медом или арахисовой пастой. На обед готовит салаты, а вечером — овощи и мясо. Как признается женщина, программа помогла ей понять, что еда — не враг. Даже сейчас она позволяет себе брать еду навынос, просто делает это редко.

Женщина рассказала, что диета не только помогла ей похудеть, но и улучшила ее здоровье. Так, она стала лучше спать, состояние ее кожи улучшилось, и боли в коленях, часто мучившие ее в прошлом, прошли.

#диета
Оставить комментарий

