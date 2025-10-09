"Неожиданное приглашение, но очень приятное, спонтанное решение и правильное!"

Полина Диброва после развода наслаждается красивой жизнью в компании любовника Романа Товстика. После Турции они отправились в Италию. Бывшая жена Дмитрия Диброва показала яркие фото из Европы.

Полина Диброва и не думает возвращаться в Россию. Бывшая жена Дмитрия Диброва и Роман Товстик наслаждаются обществом друг друга. Они уехали в Италию, где наслаждаются видами Тирренского моря.

Влюбленные путешествуют на яхте. "Неожиданное приглашение, но очень приятное, спонтанное решение и правильное!", - делится эмоциями Полина.

Меж тем пикантность ситуации заключается в том, что Товстик привез Полину на свою виллу, где недавно жила его бывшая жена. Во всяком случае, в этом уверены поклонники.

Не молчит и бывшая жена Романа: "Вот эта нынешняя дама, она чисто про деньги. Пришла на все готовое к одному, ко второму пришла на все готовое... Она даже Роману условие поставила, что хочет развод за пять дней. И он как мягкотелый сразу побежал нести голову своей жены".