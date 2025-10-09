Baltijas balss logotype
Назван максимальный срок для использования трусов 0 538

Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван максимальный срок для использования трусов
ФОТО: Freepik

Врач: максимальный срок использования трусов составляет 6-12 месяцев.

Нижнее белье имеет срок годности, уверяет фармаколог Ана Каролина Гонкалвес. Максимальный срок использования трусов она назвала Daily Express.

Врач рассказала, что, согласно опросу, проведенному брендом нижнего белья, 16 процентов британцев носят одну пару трусов более пяти лет. Однако, по словам Гонкалвес, это подвергает их риску бактериальных и грибковых инфекций половой системы и мочевыводящих путей. «Со временем волокна ткани рвутся и истончаются. Благодаря этому микробы остаются на изделии даже после стирки», — предупредила она.

Фармаколог отметила, что по возможности нижнее белье нужно выбрасывать при появлении первых признаков износа на ткани. По ее словам, обычно это происходит через 6-12 месяцев носки.

Кроме того, специалист призвала носить одну пару трусов не более одного дня, поскольку повторное использование грязного нижнего белья также повышает риск инфекций.

Ранее гинекологи рассказали о пользе сна без нижнего белья. По их словам, тесное белье препятствует дыханию кожи и приводит к влажности в области гениталий.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео