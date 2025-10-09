Таллиннская школа обслуживания (Teko) продолжает традицию и 16 октября, во Всемирный день хлеба, попытается приготовить самый длинный бутерброд в истории школы.

В прошлом году в атриуме школы был приготовлен бутерброд длиной 43 метра. Цель этого года – побить рекорд. 16 октября, во Всемирный день хлеба, в атриуме Teko соберутся 56 команд, состоящих из сотрудников и учащихся, чтобы приготовить самый длинный бутерброд в истории учебного заведения.

В этом учебном году Таллиннская школа обслуживания отмечает свое 80-летие.

Презентация бутерброда в атриуме Teko начнется в 12:00. В 13:00 запланированы дегустация и розыгрыш призов. Мероприятие бесплатное для всех желающих.