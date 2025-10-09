Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Таллиннская школа обслуживания попытается приготовить самый длинный бутерброд в своей истории 1 76

Lifenews
Дата публикации: 09.10.2025
BNS
Изображение к статье: Таллиннская школа обслуживания попытается приготовить самый длинный бутерброд в своей истории

Таллиннская школа обслуживания (Teko) продолжает традицию и 16 октября, во Всемирный день хлеба, попытается приготовить самый длинный бутерброд в истории школы.

В прошлом году в атриуме школы был приготовлен бутерброд длиной 43 метра. Цель этого года – побить рекорд. 16 октября, во Всемирный день хлеба, в атриуме Teko соберутся 56 команд, состоящих из сотрудников и учащихся, чтобы приготовить самый длинный бутерброд в истории учебного заведения.

В этом учебном году Таллиннская школа обслуживания отмечает свое 80-летие.

Презентация бутерброда в атриуме Teko начнется в 12:00. В 13:00 запланированы дегустация и розыгрыш призов. Мероприятие бесплатное для всех желающих.

Читайте нас также:
#эстония #кулинария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го октября

    Во время. Мухи уже почти отмёрли 🙄 Не склюют раньше быстрых эстонцев....

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
Изображение к статье: ChatGPT теперь ещё и везучий: американка разбогатела, следуя совету бота
Цитрусовый фрукт оказался оружием против жира
Изображение к статье: Фото: Pxhere
Врачи предупредили о риске смерти из-за популярного жаропонижающего средства
Изображение к статье: Врачи предупредили о риске смерти из-за популярного жаропонижающего средства
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Изображение к статье: Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже
Внесенный в черный список Латвии Садальский проехался по министру Байбе Браже 8 6079
Изображение к статье: Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели
Как оживить интимную жизнь: советы для тех, кому стало скучно в постели 403
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга
Популярная ягода оказалась способна улучшать работу мозга 299
Изображение к статье: instagram.com/lienegreifane
Юбилей в Америке Лиене Грейфане отмечала с болью в сердце из-за сына 600

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 0
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 208
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 64
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 417
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 800
Изображение к статье: F-80 Shooting Star широко применялись на начальном этапе войны в Корее.
ЧП и криминал
Без объявления войны: зачем 75 лет назад США расстреляли мирный советский аэродром 665
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 0
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 208
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 64

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео