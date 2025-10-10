Их союз был кратким, но ярким, и обещает продолжение.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли вместе в свет спустя девять месяцев после развода. Экс-супруги посетили премьеру фильма "Поцелуй женщины-паука", на которую также пришли 17-летние близнецы Лопес Макс и Эмма.

56-летняя Дженнифер позировала на дорожке в платье Harris Reed с цветочным принтом, а 53-летний Бен, который является продюсером фильма, пришёл в синем костюме с белой рубашкой. Одна из самых красивых пар Голливуда нулевых не стеснялась внимания публики и в обнимку позировала, улыбаясь друг другу.

Напомним, что актриса и певица Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек были помолвлены ещё в 2003 году, но расстались и воссоединились спустя 18 лет. В 2022 году пара поженилась в Лас-Вегасе. В августе прошлого года Лопес подала на развод, в котором датой расставания указано 26 апреля.

Экс-супруги остались в хороших отношениях: недавно Дженнифер заметили на шопинге с сыном Аффлека от бывшей жены Дженнифер Гарнер. На ней Бен женился в 2005 году. В браке родились также две дочери Вайолет и Серафина. Спустя десять лет после свадьбы актёры расстались.

Дженнифер Лопес с 2004 по 2014 год была замужем за певцом Марком Энтони, от которого родила близнецов Эмму и Макса.