Lifenews
Дата публикации: 10.10.2025
Актриса Рената Литвинова примерила платье Balenciaga из бюстгальтеров.

Актриса театра и кино, режиссер и сценарист Рената Литвинова примерила необычный наряд. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

58-летняя знаменитость снялась на улице в полный рост. Она позировала на кадрах видео в макси-платье бренда Balenciaga, сшитом из бюстгальтеров черного, белого и бежевого цветов. При этом предмет гардероба обнажал плечи и спину звезды.

«Хмурое утро», — указала в подписи артистка.

В то же время она надела оперные перчатки и уложила волосы в прическу в стиле ретро.

В сентябре Рената Литвинова вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже.

#шоу-бизнес
(1)
  • Е
    Ехидный
    10-го октября

    просто тихо отлетает крыша !!!!

    9
    1

