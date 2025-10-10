Рэпера Macan (Андрей Косолапов — настоящее имя) могут направить в элитный полк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент Macan прошел медкомиссию. Ему поставили категорию должности «А». Это значит, что артист может отправиться как в ВДВ, так и на флот.

По заявлению издания, рэпера могут направить в Семеновский полк, где сейчас проходит службу актер Глеб Калюжный. Отмечается, что военкомат может пойти навстречу музыканту при высказывании пожеланий по роду войск.

Ранее Macan сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Певец призвал не врать желтым СМИ. Он уверил, что никто не прятался от армии.

Telegram-канал Mash писал, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. Сейчас от него снова потребовали явиться в военкомат — седьмая повестка отправлена по месту его регистрации в московских Раменках. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Ранее рэпера Macan призвали запретить в России.

У него нет историй о трудном детстве, о бедственном положении семьи. Напротив, детство Макана прошло в достатке. Родители часто дарили дорогие подарки своему сыну, делали всё, чтобы обеспечить ему хорошую жизнь. В восемь лет его записали в секцию самбо. Параллельно мальчик начал ходить в музыкальную школу. Это было осознанным выбором: Андрей уже тогда знал, что хочет связать с музыкой всю свою жизнь. Вдохновляясь своими любимыми реперами: Eminem’ом, Snoop Dogg’ом, Андрею приходит идея о записи собственного трека. Реализация идеи не заставила себя долго ждать, и спустя время Косолапов выпускает свой первый трек.

Интерес к занятиям в музыкальной школе пропадает: будущий певец перестает посещать учебное заведение и решает самостоятельно заниматься музыкой.

Переходный возраст начинает брать свое: юноша постоянно прогуливает учёбу либо же срывает уроки, за что отца постоянно вызывают в школу. В 9 классе Андрей попадает в отделение полиции за очередную драку.

Мечта сына стать музыкантом родителям не нравились.

Они считали, что нужно выбирать что-то более реалистичное, то, что действительно будет приносить какой-то заработок. Андрей и его родители пришли к компромиссу: он может заниматься музыкой, но в случае, если будет параллельно получать высшее образование. И тогда молодой человек поступает в РАНХиГС на юридический факультет.

Продолжая упорно следовать своей мечте, Макан впервые выступает на сцене. Так, после первого успеха, молодым человеком было принято решение уйти из вуза в академический отпуск. В институт он так и не вернулся.

Первый трек Андрей выпустил, когда ему было 11 лет. В целом, ничего необычного: агрессивный реп о подростковых проблемах.

Когда Андрею исполняется 16 лет, он решается попробовать записать трек ещё раз. Молодой человек более осознанно подходит к этому вопросу, выбирает себе псевдоним (выбор падает на «Young Chaser») и делает релиз трека «Парламент».

Проделанная работа успехом не увенчалась. Репер вновь начинает думать над новым псевдонимом. Окончательным решением становится псевдоним MACAN, что в переводе с индонезийского означает «тигр».

Андрей продолжает работать. Успех не приходит. С музыкой ему помогает Archee Lionhert, но и это ничего не дает начинающему певцу.

В 2019 Макан делает релиз своего нового трека «На меня».

Трек «Веселящий газ» из альбома переворачивает жизнь Андрея. Уже через месяц после выхода альбома Макан даёт два концерта в Москве и Санкт-Петербурге.

Темы песен юноши: любовь, жизнь «пацана» в большом городе, алкоголь. Хоть Макан и выходец из обеспеченной семьи, для него это ничего не значит. Он не поёт о дорогих машинах, о роскошной жизни. Напротив, в своих песнях он говорит о том, что «пацаны мечтают раскидать долги», «найти ту, что будет с тобой рядом и без денег».

Спустя два года после того, как Макан выпускает первый альбом, выходит и второй - «2002 + 18». За сутки альбом послушало 2,5 млн человек, а песня «Без названия» стала еще одной визитной карточкой репера. Если глянуть на источники, можно заметить, что большая часть аудитории Макана — мужская, от пацаны от 18 до 25 лет, не из столицы. В целом образ слушателя понятен: молодые парни, любящие душевный хип-хоп и дворовую романтику.