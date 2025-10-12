Привычка пить слишком горячий кофе или чай может быть не такой безобидной, как кажется. Как сообщает Daily Mail, исследование американского Национального института рака, опубликованное в British Journal of Cancer, выявило тревожную связь между температурой напитков и риском развития онкологии.

Ученые установили, что регулярное употребление от шести до восьми чашек очень горячего кофе или чая в день увеличивает вероятность развития плоскоклеточного рака пищевода более чем в 5,5 раза. Даже более умеренное потребление — до четырех чашек в день — может повысить риск в 2,5 раза. А если человек выпивает свыше восьми чашек горячих напитков ежедневно, вероятность заболевания приближается к шестикратной.

По мнению исследователей, стоит пересмотреть привычку пить кофе или чай сразу после заваривания. Оптимальный вариант — дать напитку немного остыть перед употреблением, чтобы избежать термического повреждения слизистой пищевода, которое, как предполагается, и может спровоцировать онкологические процессы.