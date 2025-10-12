"Это что у них, ярмарка? Праздник?" – удивленный ответ рижанки на мое видео, присланное с площади Длуги Тарг. На самом деле, это обширное пространство так и именуется в переводе "Длинный Рынок" – и там всякий либо торгует и покупает, либо всячески развлекается.

Только вот происходит это не в режиме официального мероприятия, как в городах ЛР, а просто в субботу, когда гданьский люд и туристы вываливают на улицу.

36 + 20 миллионов

Первое впечатление от столицы польского Поморья – это ж как же много тут людей! Действительно толпы, и причем на дворе никакой не праздник, а даже вполне себе рабочий день, но людей полно – и на улицах, и в торговых центрах. Наиболее часто встречаются семьи среднего возраста и достатка и группы веселой молодежи. Поляки, если судить по публике в таких местах, нация процветания и позитива. Правда, достаточно отойти на полкилометра, чтобы обнаружить вполне себе кислые физиономии и малобюджетный look в окружении типичных "хрущевок" (правда, веселенькой раскраски и с цветами на балконах), и, внезапно, храма XIV века.

Такое соседство обусловлено тем, что, при штурме Красной Армией укрепленного района Данциг-Готтенхафен-Цоппот (ныне Гданьск-Гдыня-Сопот, или Труймясто, Трехградье), средневековый город был фактически стерт с лица земли. Выстояли лишь редкие готические фрагменты, среди коих, к примеру, Святая Барбара 1387 года. Рядышком установлен аппарат, выпускающий в воздух разноцветные пенные шарики. Изнутри доносятся звуки органа, пение. Захожу, оказываюсь на католической свадьбе. Имя жениха Мигуэль. Ну, значит, будет крепкая польская семья, вероятно, с латиноамериканской составляющей.

Ратуша, 1488 год. Фото автора.

Сегодняшняя Польша в 20 раз превышает Латвию по количеству населения, а территориально эта страна больше нас в 5 раз. Вот и считаем, на сколько плотней тут застройка, концентрация предпринимательства и культуры. Тому можно найти много обоснований, например, поднявшись на высоту вместе с Boeing-737 от Ryanair, совершающем ежедневные рейсы до аэропорта имени Леха Валенсы. Ибо именно с потолка птичьего полета видно, насколько расщеплены по мелким участкам польские земли. Всякий раз наделы крестьянства делились между сыновьями — потому и возникла такая чересполосица. В стране трудно найти собственника сотен гектаров земли – как правило, площадь наделов можно сосчитать на пальцах обеих рук, но зато это именно что свое, родное, и обрабатывается на совесть. И потому в польских 5-звездочных отелях на входе ящики с крестьянскими яблоками нового урожая – для гостей.

И, да, ПНР не знала принудительной коллективизации, точно так же, как и расцерковления. Именем убитого местными чекистами ксендза Ежи Попелюшко названа крупная улица Гданьска, но тех оперативников посадили еще в социализме. Но и позволили построить мощный монумент с якорями в память погибших в 1970 году в волнениях докеров. Между прочим, в символике сокрыта иллюзия на Армию Крайову – крупнейшее партизанское соединение, боровшееся с германской оккупацией во Второй Мировой. Якорь как бы скреплял поляков с их Подпольным Государством, и именно так все и было.

Детки — настоящие янтарики Польши. Фото автора.

За что боролись?

Данциг впервые упоминается в летописи в 997 году в связи с миссией святого Адальберта (Войцеха) в Пруссию, однако, по данным археологических раскопок, поселение на месте Гданьска существовало уже в V веке н. э. – и он всегда был портовым городом. Сама география устья Вислы с ее многочисленными протоками и каналами настраивает на морскую торговлю. Так место стало пунктом противостояния славян и германцев.

С 997 по 1308 год Гданьск находился в составе Польши, пока не был захвачен рыцарями Тевтонского ордена, присоединён к Пруссии и переименован в Данциг. С 1361 года Данциг становится членом Ганзейского союза. В 1466 году, после окончания Тринадцатилетней войны ордена с Польшей Данциг был отбит поляками, ему вернули его первоначальное название. Город получил от польского короля Казимира IV широкие привилегии: город самостоятельно выбирал должностных лиц, вёл почти независимую внешнюю политику и обладал монетной регалией.

Выступление Гданьска против польского короля Стефана Батория было подавлено в 1577 году, однако город сохранил привилегии, отделавшись выплатой контрибуции. В ходе Войны за польское наследство город был взят войсками русского генерала Миниха, в 1793 году, в результате раздела Польши Гданьск достался Пруссии и снова стал Данцигом. После взятия в 1807 году французами Данциг был объявлен вольным городом (Данцигская республика), но после разорительной осады русскими в 1813-ом вернулся к Пруссии. Потом был спокойный немецкий век, после Первой Мировой – Свободный Данциг. Его-то и захотел поиметь Гитлер, поляки уперлись, далее всем известно....

Два мира, две эпохи. Фото автора.

Стоило ли упрямство тогдашних властителей уничтожения прекрасного города? Да, многое восстановлено, но часто это – простенькие реплики Средневековья. На острове Шпихров (Складов) на реке Мотлава – сотни высоченных амбаров с острыми крышами: какие-то "родные", поднятые из руин, другие – копии. Всюду гостиницы, рестораны, бутики. И туристы: в первую очередь свои, поляки, а потом... германские. Старушки и старички божьи одуванчики вспоминают рассказы родителей, как оно тут было раньше. Собор Святой Марии 35 лет назад взялись восстанавливать бывшие данцигские немцы, стройка все еще идет, но внутри можно обалдеть от величия. Это на сегодня последний готический собор мира, где своды складывались вручную, как в Средневековье. Стоило ли доводить до разрушения?

Еще одна риторическая тема – выиграл или проиграл рабочий Польши от "Солидарности", которая стартовала тут, в Гданьске, 45 лет тому. Человек-аэропорт Валенса только что справил 82-летие, продолжает бойко комментировать все на свете, хотя бывшего президента и уличили в работе на спецслужбы под псевдонимом "Болек". А краны старой верфи имени Ленина, где зародился знаменитый профсоюз, нынче замерли. Обанкротилась компания, и корабельная отрасль Польши ныне как огромный комплекс, увы, не существует.

Злотые их благополучия

Зато вот "Народовы Банк Польски" переименовывать не стали, как и менять злотый на евро. И до сих пор сохраняется трогательная, невесомая алюминиевая монетка в один грош! Что менее четверти цента, и купить на нее решительно нечего. Так же, впрочем, как и на злотый – ну разве что булочку свежего хлеба. По своему многолетнему опыту поездок в Польшу с печалью констатирую, что в ценовом отношении паны ускакали чуть ли не дальше нас. Рижский супермаркет все еще предоставляет десятки продовольственных товаров до евро. У поляков этого уже почти нет. Инфляция! Расходы на оборону дают о себе знать.

Время нынче воинственное, про что повествует граффити с дроном и бестселлер Эдиты Жемли "Картонная армия", который тут на прилавках всех книжных. Листаю: войско Польское – это фикция, есть 30 000 солдат, готовых к бою. Генералы не могут управлять армией. Боеприпасов хватит только на несколько дней полномасштабной войны. С одной стороны – ужас-ужас, а с другой – поляки критикуют свои власти и задаются острыми вопросами, за которые у нас давно бы взяли на карандаш.

"Не знам росийскего", – решительно ответил мне парень за стройкой рецепшена в отеле и перешел на язык Шекспира, когда мы пытались выяснить, отчего в резервации в моем телефоне пребывание в их локации начиналось сегодня, а у них в компьютере – с завтра. Тем не менее оперативно решили проблему, не взяв с карточки ни грошика. В номере, увы, не было Библии (что пару десятилетий назад казалось бы нонсенсом), но имелся скоростной интернет со всеми сайтами-"запрещенками", на которые вход в Латвии заблокирован. Не боятся!

Дорога к морю

Естественно, как же, прибыть на Поморье и не выбраться на Балтику. В этом плане сподвижником моим выступил пан Кшиштоф, историк и журналист, кладезь информации и азартный 70-летний автолюбитель. "Моя любимая марка машины – новая", – рассуждает трудящийся пенсионер за рулем гибридного Sudzuki. Огромный, по сравнению с нашим, внутренний рынок Польши, диктует и широчайшее предложение авто.

Трассы, развязки, круги в Польше – все ультрасовременное, с минимальными пробками, достойно лучших образцов Западной Европы. Система общественного транспорта остроумна: в Гданьске можно ездить на автобусе и трамвае, но из дальней Гдыни из курортного Сопот доезжает и троллейбус. В общем, так образуется 800-тысячная агломерация, в которой собственно Гданьск занимает около 0,5 миллиона. Меньше Риги, но гораздо амбициозней.

Точно так же много пафосней нашей Юрмалы польский курорт Сопот.

В XVIII веке данцигская знать полюбила морские купания, а в следующем столетии вырос Цоппот – городок пансионов и казино. Лично императрица Августа открыла тут кирху на деньги супруга Вильгельма II. "Между Первой и Второй" Цоппот был в составе Вольного Данцига и отлично развивался. 20 000 000 гульденов (денежных единиц города под патронажем Лиги Наций) стоило строительство Гранд Отеля в 1920-е годы. Это как бы если санаторий в Кемери стоял бы прямо на берегу, да еще бы и работал. (Между прочим, в этом раю прожигателей жизни отдыхал лично В.В.Путин, когда отношения россиян и поляков носили плодотворный характер).

Я в первый раз в Польше был на море! Береговая полоса шире куда, чем наша, плюс выдающиеся дюны – гораздо выше тех сосен, что на них растут. За поворотом коса Хель, и далее, до границы с Восточной Германией, сотни километров отличных пляжей. Это уже не мелкий холодный залив, а Балтика, мощная и прогретая: по широте Сопот всего на 100 км южнее Юрмалы, но тут ощутимо теплее солнышко, в конце сентября +25.

Гармония Сопота. Фото автора.

Сопот, конечно, – это еще и знаменитый музыкальный фестиваль, тот самый, где засияла звезда Аллы Пугачевой и массы прочих других. Есть он и по сейчас, как и масса других шоу. Во всем курортном богатстве и променаде – ни единой закрытой двери, всюду предложения накормить и напоить туриста.

Балтийский пейзаж. Фото автора.

Здесь же самый крутой деревянный молл Европы, на конце которого ресторан и стоянка "пиратского" корабля для прогулок публики (вот и чисто функциональное значение такого пирса – пристань). Увы, в этом плане Юрмала совершенно "мертва" и вряд ли можно вообразить, что тамошние власти когда-нибудь задумались бы до такой постройки. Это же надо не просто немного ума иметь, но и строить свою жизнь на основе своей, многовековой, истории и культуры. А тут, увы, ни Шопена, ни Сенкевича, ни Вайды. Зато по датам один и тот же праздник – Польша День Независимости отмечает 11.11, легко помнить.