В возрасте 79 лет скончалась знаменитая голливудская актриса, звезда культовых фильмов "Крестный отец" и "Энни Холл" Дайан Китон. Детали ее смерти пока не разглашаются.

Знаменитая голливудская актриса, звезда культовых фильмов "Крестный отец" и "Энни Холл" Дайан Китон скончалась в возрасте 79 лет в Калифорнии. Об этом представитель звезды сообщил американскому журналу People в субботу, 11 октября. "На данный момент подробностей нет, а семья просит уважать их частную жизнь в этот момент большой скорби", - сказал он. Детали смерти актрисы пока не разглашаются.

Дайан Китон получала премии "Оскар" и "Золотой глобус"

Всемирную славу Дайан Китон принесла роль Кей Адамс-Корлеоне в трилогии "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы. В 1977 году за главную роль в фильме "Энни Холл" актриса была удостоена премии "Оскар". Впоследствии она была трижды номинирована на "Оскар" за фильмы "Красные", "Комната Марвина" и "Любовь по правилам и без". За последнюю картину Китон получила премию "Золотой глобус".

Дайан Китон сотрудничала с Вуди Алленом

Актриса родилась под именем Дайан Холл в 1946 году в Лос-Анджелесе. После она переехала в Нью-Йорк, где в 1968 году дебютировала на Бродвее, впоследствии много сотрудничала с кинорежиссером Вуди Алленом.

Фильмография Дайан Китон включает и знаменитые кинокартины "Клуб первых жен", "Утренний подъем" и "Книжный клуб". Она также работала как режиссер, продюсер и писательница, была одной из самых узнаваемых женщин Голливуда. Китон активно занималась благотворительностью и помогала людям с болезнью Альцгеймера.