Ученые впервые показали, что перенесенная мужчиной инфекция COVID-19 может отразиться на психическом состоянии его будущих детей.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Medicine (CRM), показало: у потомства самцов мышей, переболевших SARS-CoV-2, наблюдались признаки тревожности и изменения в работе мозга.

Авторы из Университета Макгилла и Университета Квебека установили, что вирус влияет на структуру РНК в сперматозоидах — особенно на малые некодирующие РНК, участвующие в регуляции генов. Когда исследователи искусственно вводили эти измененные молекулы в оплодотворенные яйцеклетки, у потомков развивались такие же поведенческие особенности, как у животных, рожденных от зараженных самцов.

По словам ученых, результаты говорят о том, что инфекция COVID-19 может вызывать эпигенетические эффекты, передающиеся следующему поколению. Теперь исследователи планируют изучить, наблюдаются ли аналогичные изменения у людей, перенесших коронавирус, и как долго сохраняется этот эффект.