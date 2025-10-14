Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Причины частых разводов среди звездных пар объяснили 0 359

Lifenews
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Причины частых разводов среди звездных пар объяснили
ФОТО: Global Look Press

Пригожин заявил, что брак между творческими людьми редко бывает продолжительным.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о причинах разводов среди звездных пар шоу-бизнеса.

По его мнению, союз между творческими людьми редко бывает продолжительным, так как «две творческие личности в одном браке начинают друг друга съедать». «Кто-то всегда пытается перетащить одеяло на себя. У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнер. И такой дисбаланс начинает постепенно разрушать крепость под названием брак», — объяснил он.

Пригожин также добавил, что влияние на отношения звезд оказывают медиа. «Где-то услышали о чьей-то измене и тут же в печать отправляют, не проверив даже, насколько данная информация соответствует истине. А ведь это тоже очень сильно влияет на пару, появляются грязные сплетни, которые подпитываются прессой и блогерами», — добавил продюсер.

Читайте нас также:
#шоу-бизнес
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Тайная свадьба Маши Распутиной не утомила её дочек и 70-летнего жениха
Изображение к статье: Яркая, незабываемая артистка в прекрасной форме. Иконка видео
Украинская певица Вера Брежнева в 43 года провоцирует откровенными снимками
Изображение к статье: Эта Верочка - свежа и хороша. Иконка видео
Изображение к статье: Обучение покеру для новичков: где играть в 2025
Обучение покеру для новичков: где играть в 2025 128
Изображение к статье: Супруге принца захотелось блеснуть под софитами. Иконка видео
Герцогиня Меган Маркл сама напросилась на модный показ в Париже 233
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Экс-премьер Канады Трюдо в свои 53 обнимается на яхте с 40-летней певицей Кэти Перри 1 217
Изображение к статье: Скандал после смерти: Майкла Джексона обвинили в насилии над пятью детьми
Скандал после смерти: Майкла Джексона обвинили в насилии над пятью детьми 350

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 1
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 2
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 90
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 52
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 73
Изображение к статье: В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам
ЧП и криминал
В Румынии осужденный хакер взломал тюремную систему и сократил сроки сокамерникам 66
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 1
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 2
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 90

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео