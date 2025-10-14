Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о причинах разводов среди звездных пар шоу-бизнеса.

По его мнению, союз между творческими людьми редко бывает продолжительным, так как «две творческие личности в одном браке начинают друг друга съедать». «Кто-то всегда пытается перетащить одеяло на себя. У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнер. И такой дисбаланс начинает постепенно разрушать крепость под названием брак», — объяснил он.

Пригожин также добавил, что влияние на отношения звезд оказывают медиа. «Где-то услышали о чьей-то измене и тут же в печать отправляют, не проверив даже, насколько данная информация соответствует истине. А ведь это тоже очень сильно влияет на пару, появляются грязные сплетни, которые подпитываются прессой и блогерами», — добавил продюсер.