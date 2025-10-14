Непубличная дочь Хайди Клум (52) выросла красоткой, но моделью быть не хочет. Сейчас модельную карьеру строят дочка звезды Лени и сын Генри. Однако своими привилегиями непо-бейби планируют пользоваться не все отпрыски Хайди.

В тот самый момент, когда Хайди Клум впервые вышла на подиум, стало понятно, что она будет настоящим секс-символом. Скучать без мужского внимания модели не приходилось, и ее личная жизнь всегда была довольно бурной. Впервые Хайди вышла замуж в 1997 году за известного стилиста и парикмахера Рика Пипино. Супруги прожили вместе пять лет, а потом развелись из-за слишком разных взглядов на дальнейшую совместную жизнь.

Вторым важным мужчиной в жизни звезды стал итальянский миллионер Флавио Бриаторе. С ним Хайди Клум начала встречаться в 2003 году, но афишировать эти отношения не торопилась. Скрывать роман ей удавалось почти год: до того момента, пока Клум не забеременела и прятать округлившийся живот стало уже невозможно. Казалось, беременность станет шагом на пути к счастливой семейной жизни, однако Флавио Бриаторе изменил модели с «ювелирной» наследницей Фионой Сваровски. Дочку Лени Хайди Клум родила, когда они с Бриаторе уже разошлись, и наладить отношения после разрыва у них получилось далеко не сразу — даже ради Лени.

Однако уже тогда на сердце красотки-блондинки были претенденты. За ней начал ухаживать певец Сил, и в декабре 2009 года даже удочерил Лени. Вскоре у влюбленных появилось трое общих детей — Генри Гюнтер Адемола, Йохан Райли и Лу Сулола. Младшая дочка пары — Лу — родилась в 2009-м, и через три года после ее появления на свет Хайди и Сил расстались. Не так давно Лу исполнилось 16 лет, и она выросла настоящей красоткой!

В отличие от Лени Клум, которая пошла по стопам знаменитой матери и строит модельную карьеру, Лу пока предпочитает оставаться в тени. В свет с мамой она почти не выходит, и то, какой растет девочка, можно отследить только по редким снимкам папарацци. Лу — высокая, с копной кудрявых волос и обезоруживающей улыбкой. Ноги у нее такие, что тоже бы идеально подошли для проходок по подиуму, но к популярности девушка пока не стремится. Хотя ее интерес к моде прослеживался еще в раннем детстве: когда Лу была совсем малышкой, она часто просила маму покупать ей туфли на высоких каблуках и та исполняла все капризы младшей дочки, а когда Лу выходила на каблуках на улицу, потом еще часто выслушивала возмущенные комментарии критиков.

В 2019 году все стали обсуждать новый роман Хайди Клум. Оказалось, ее избранником стал солист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц. Он младше модели на целых 17 лет, однако в их отношениях возраст не проблема. Спустя год после начала бурного романа знаменитости устроили тайную свадьбу в Беверли-Хиллз. Дальше гости торжества переместились на Капри, где три дня отдыхали на яхте. Официально Хайди даже сменила фамилию, но как модель все равно работает под своей. Как-то у Клум спросили, планирует ли она еще раз становиться матерь, и она ответила отрицательно. Звезда отметила, что уже воспитала четверых наследников, а теперь просто хочет свободы — ездить по миру, устраивать вечеринки и загорать на пляжах.