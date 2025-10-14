Мамина ляля.
Когда Лу была совсем малышкой, она часто просила маму покупать ей туфли на высоких каблуках.
Непубличная дочь Хайди Клум (52) выросла красоткой, но моделью быть не хочет. Сейчас модельную карьеру строят дочка звезды Лени и сын Генри. Однако своими привилегиями непо-бейби планируют пользоваться не все отпрыски Хайди.
В тот самый момент, когда Хайди Клум впервые вышла на подиум, стало понятно, что она будет настоящим секс-символом. Скучать без мужского внимания модели не приходилось, и ее личная жизнь всегда была довольно бурной. Впервые Хайди вышла замуж в 1997 году за известного стилиста и парикмахера Рика Пипино. Супруги прожили вместе пять лет, а потом развелись из-за слишком разных взглядов на дальнейшую совместную жизнь.
Вторым важным мужчиной в жизни звезды стал итальянский миллионер Флавио Бриаторе. С ним Хайди Клум начала встречаться в 2003 году, но афишировать эти отношения не торопилась. Скрывать роман ей удавалось почти год: до того момента, пока Клум не забеременела и прятать округлившийся живот стало уже невозможно. Казалось, беременность станет шагом на пути к счастливой семейной жизни, однако Флавио Бриаторе изменил модели с «ювелирной» наследницей Фионой Сваровски. Дочку Лени Хайди Клум родила, когда они с Бриаторе уже разошлись, и наладить отношения после разрыва у них получилось далеко не сразу — даже ради Лени.
Однако уже тогда на сердце красотки-блондинки были претенденты. За ней начал ухаживать певец Сил, и в декабре 2009 года даже удочерил Лени. Вскоре у влюбленных появилось трое общих детей — Генри Гюнтер Адемола, Йохан Райли и Лу Сулола. Младшая дочка пары — Лу — родилась в 2009-м, и через три года после ее появления на свет Хайди и Сил расстались. Не так давно Лу исполнилось 16 лет, и она выросла настоящей красоткой!
В отличие от Лени Клум, которая пошла по стопам знаменитой матери и строит модельную карьеру, Лу пока предпочитает оставаться в тени. В свет с мамой она почти не выходит, и то, какой растет девочка, можно отследить только по редким снимкам папарацци. Лу — высокая, с копной кудрявых волос и обезоруживающей улыбкой. Ноги у нее такие, что тоже бы идеально подошли для проходок по подиуму, но к популярности девушка пока не стремится. Хотя ее интерес к моде прослеживался еще в раннем детстве: когда Лу была совсем малышкой, она часто просила маму покупать ей туфли на высоких каблуках и та исполняла все капризы младшей дочки, а когда Лу выходила на каблуках на улицу, потом еще часто выслушивала возмущенные комментарии критиков.
В 2019 году все стали обсуждать новый роман Хайди Клум. Оказалось, ее избранником стал солист рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц. Он младше модели на целых 17 лет, однако в их отношениях возраст не проблема. Спустя год после начала бурного романа знаменитости устроили тайную свадьбу в Беверли-Хиллз. Дальше гости торжества переместились на Капри, где три дня отдыхали на яхте. Официально Хайди даже сменила фамилию, но как модель все равно работает под своей. Как-то у Клум спросили, планирует ли она еще раз становиться матерь, и она ответила отрицательно. Звезда отметила, что уже воспитала четверых наследников, а теперь просто хочет свободы — ездить по миру, устраивать вечеринки и загорать на пляжах.
Оставить комментарий