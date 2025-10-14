Baltijas balss logotype
У разыскиваемого Украиной рэпера Тимати растет очаровательная доченька 0 201

Lifenews
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Валентина со своей дочуркой.

Валентина со своей дочуркой.

Среди других детей музыканта — дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Возлюбленная рэпера Тимати (1983), Валентина Иванова, поделилась умилительным снимком своей двухмесячной дочери Эммы. Мама показала трогательное фото, на котором малышка спит рядом с их питомцем — собакой породы мальтипу по кличке Киви.

«Мое сонное царство», — подписаа Валентина кадр с дочерью.

Эмма родилась 2 августа 2025 года и стала первым ребенком Валентины и третьим для Тимати. Модель посвящает большое внимание воспитанию малышки и редко публикует фото дочери, сохраняя семейную атмосферу уюта. Также родители пока не показали лицо девочки, пряча его за смайликами.

Среди других детей рэпера — дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой, которых Тимати также любит и поддерживает.

Нынешняя его любовь, Валентина была творческим ребенком и очень любила рисовать. Через года это хобби никуда не ушло, особое внимание она посвящает рисованию комиксов. В качестве творческого псевдонима использует Halfblood (с английского языка — «грязнокровка»). Данные внешности привели ее в моделинг. Она устроилась в агентство Select Management в Санкт-Петербурге, снималась местных российских, а затем и зарубежных брендов. Работодателям она запомнилась своей готовностью к экспериментам, например, без сомнений меняла цвет волос и прически.

Позже перебралась в Москву. Много раз рекламировала нижнее белье, появилась на обложке Vogue. Многие поклонники сравнивают ее внешне со знаменитой Ириной Шейк.

Принимала участие в съемках видеоклипа на песню Антона Качера «Твой первый».

Некоторые СМИ утверждают, что она — подопечная главного светского сводника Петра Листермана, который организует VIP-знакомства.

С 2018-го ведет онлайн-блог, где делится рецептами, фотоснимками из путешествий и кадрами с работы. Нередко делает подписи на английском. В январе 2022 года впервые заговорили о том, что она встречается с Тимуром Юнусовым, более известным как Тимати. Прежде он какое-то время состоял в отношениях с Сашей Дони.

Вычислить их удалось благодаря фотографиям: фанаты сравнивали детали одежды и локации и пришли к выводу, что они действительно проводят время вместе. Это позже и подтвердилось: влюбленные отдыхали в Дубае, затем укатили в Колумбию. Также мужчина уже успел познакомить ее с семьей, в частности — с матерью и детьми.

В феврале он публично подтвердил роман, а также опубликовал видео, в котором дарит девушке кольцо. Многие предположили, что оно — знак помолвки и грядущей свадьбы. В конце марта их видели на выставке Art Russia.

В конце июня 2022 влюбленные отправились в Грецию на Миконос, сеть запестрела фотографиями. Однако в романтику поверили далеко не все: появились слухи, будто отношения между моделью и рэпером — фальшивка. В августе 2025-года у пары родилась дочь.

Напомним, в мае 2022 года Латвия запретила Тимати въезд в страну из-за поддержки вторжения России на Украину и оправдания российской агрессии. 19 октября 2022 года был внесён в санкционные списки Украины лиц, «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины». 20 июля 2023 года был внесён в санкционный список Канады против «лиц, использующих своё искусство для пропаганды вторжения России на Украину». 1 июля 2025 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила Тимати в розыск. Ему вменяется посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.

#тимати
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео