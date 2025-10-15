Креативный директор модного дома Balenciaga Пьерпаоло Пиччоли рассказал, что изначально не хотел приглашать Меган Маркл на показ в рамках Недели моды в Париже, однако она попросила его.

"Мы с Меган познакомились несколько лет назад и с тех пор переписывались. Она связалась со мной и сказала, что с удовольствием придёт на показ. Никакой стратегии или больших приготовлений не было. Я никому не говорил о её приезде, потому что хотел, чтобы это было сюрпризом", — рассказал Пиччоли в интервью The Cut.

44-летняя Меган Маркл впервые появилась на Неделе моды в Париже, хотя раньше она уже бывала на подобных мероприятиях в США. Сначала герцогиня Сассекская посетила показ Balenciaga, выбрав белый костюм с накинутой на плечи шалью. Позже жена принца Гарри переоделась в чёрное платье. Интересно, что именно после этого выхода в свет Меган Маркл заподозрили в том, что она сделала пластическую операцию или злоупотребила "Оземпиком".

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей в 2020 году и уехали жить в США. После этого они потеряли право на государственную охрану. Тогда же стало известно об их напряжённых отношениях с семьёй Гарри, а позже конфликт обострился после выхода мемуаров принца. В книге он обвинил родственников в расизме и признался, что всегда чувствовал себя "запасным" наследником. Сейчас же своё мнение он изменил: принц Гарри всячески старается наладить контакт с отцом и даже планирует с семьёй переехать в Великобританию.

Сейчас супруги воспитывают двоих детей — сына Арчи и дочь Лилибет. Кроме того, Меган Маркл строит бизнес в США, однако постоянно сталкивается с критикой за неискренность и "постановочные" шоу. Недавно её также раскритиковали за то, что она держит прибор для консервирования вверх ногами.