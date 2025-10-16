Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мультимиллионер Киркоров отказался от наследства папы Бедроса 0 847

Lifenews
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Артистистический отец и сын.

Артистистический отец и сын.

В 58 лет Филипп сделал широкий жест.

Уже прошло более полугода, как не стало любимого отца Филиппа Киркорова Бедроса. Папа поп-короля скончался от остановки сердца 18 марта на 93-м году жизни. У артиста остались две квартиры в Москве на Земляном валу и дом в Болгарии. Единственным наследником на сегодняшний день является 58-летний Филипп Киркоров, который, впрочем, так и не вступил в права наследования.

Добавим, что за пару лет до смерти Бедрос Киркоров развелся со второй женой Людмилой Смирновой, с которой состоял в браке более 20 лет. У пары был дом в Новгородской области. После развоза он достался Людмиле. Однако, Смирнова умерла на три месяца раньше, чем сам Бедрос.

В некоторых СМИ прошла информация, что единственный наследник Филипп Киркоров не торопится вступать в свои права по причине того, что после смерти Бедроса остались долги. Якобы на него был подан иск от имени Федеральной налоговой службы.

Ситуацию разъяснил адвокат народного артиста Александр Добровинский.

«Это решение Филиппа Киркорова. Это его личная жизнь и его отношение с его обожаемым отцом. На поминках Бедроса, на которых я был, Филипп сказал, на мой взгляд, главное: «Самое главное наследство моего отца — это память о самом светлом и самом благородном человеке, которого я знал в своей жизни. И большего после себя папа оставить не мог». На глазах у всех были слезы», — рассказал KP.RU Александр Добровинский

Добавим, что Филипп и Бедрос были очень близки. Все праздники и дни рождения отец и сын отмечали вместе. Бедрос дожил до почтенного возраста и последние несколько лет страдал от проблем со здоровьем. По словам Киркорова, он понимал, что конец близок, но все равно смерть отца стала для него ударом.

Пенсионер умер из-за тяжелых осложнений, вызванных пневмонией, с которой не справилось сердце. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, отек и удалили около литра скопившейся жидкости.

Также выяснилось, что Киркоров-старший пренебрегал назначенным лечением, доверившись советам сиделки. Женщина настаивала на пользе тибетской медицины. Но травы, прогревания, массажи и пиявки лишь усугубили и без того слабое здоровье пожилого человека.

У Бедроса Филипповича помимо прочего были тяжелая форма сердечной недостаточности и ишемическая болезнь. Обследования также выявили у него заболевание мозга.

Читайте нас также:
#филипп киркоров
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Стало известно о провале Орбакайте на концерте в Израиле
Изображение к статье: Стало известно о провале Орбакайте на концерте в Израиле
Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара
Изображение к статье: Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара
Миллиардер в летаргии: у 56-летнего Шумахера появилась положительная динамика
Изображение к статье: Поклонники помнят его молодым. Иконка видео
Изображение к статье: Девять дней одного года: стартует Рижский международный кинофестиваль Эксклюзив!
Девять дней одного года: стартует Рижский международный кинофестиваль 93
Изображение к статье: Анечке есть, что показать. Иконка видео
Развратный наряд 42-летней украинской певицы Седоковой «Вроде одета, а вроде и нет» 1022
Изображение к статье: «Искусственная красота делает меня счастливой!» Курусова с гордостью рассказала, как себя улучшила
«Искусственная красота делает меня счастливой!» Курусова с гордостью рассказала, как себя улучшила 784
Изображение к статье: Святой отец попал в неприятную ситуацию. Иконка видео
Секс-скандалы католицизма продолжаются: епископ из Перу завел себе гарем 318

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2461
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 20
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1980
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 63
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 94
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 30
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2461
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 20
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1980

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео