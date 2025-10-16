Уже прошло более полугода, как не стало любимого отца Филиппа Киркорова Бедроса. Папа поп-короля скончался от остановки сердца 18 марта на 93-м году жизни. У артиста остались две квартиры в Москве на Земляном валу и дом в Болгарии. Единственным наследником на сегодняшний день является 58-летний Филипп Киркоров, который, впрочем, так и не вступил в права наследования.

Добавим, что за пару лет до смерти Бедрос Киркоров развелся со второй женой Людмилой Смирновой, с которой состоял в браке более 20 лет. У пары был дом в Новгородской области. После развоза он достался Людмиле. Однако, Смирнова умерла на три месяца раньше, чем сам Бедрос.

В некоторых СМИ прошла информация, что единственный наследник Филипп Киркоров не торопится вступать в свои права по причине того, что после смерти Бедроса остались долги. Якобы на него был подан иск от имени Федеральной налоговой службы.

Ситуацию разъяснил адвокат народного артиста Александр Добровинский.

«Это решение Филиппа Киркорова. Это его личная жизнь и его отношение с его обожаемым отцом. На поминках Бедроса, на которых я был, Филипп сказал, на мой взгляд, главное: «Самое главное наследство моего отца — это память о самом светлом и самом благородном человеке, которого я знал в своей жизни. И большего после себя папа оставить не мог». На глазах у всех были слезы», — рассказал KP.RU Александр Добровинский

Добавим, что Филипп и Бедрос были очень близки. Все праздники и дни рождения отец и сын отмечали вместе. Бедрос дожил до почтенного возраста и последние несколько лет страдал от проблем со здоровьем. По словам Киркорова, он понимал, что конец близок, но все равно смерть отца стала для него ударом.

Пенсионер умер из-за тяжелых осложнений, вызванных пневмонией, с которой не справилось сердце. Медики диагностировали у него двустороннее воспаление легких, отек и удалили около литра скопившейся жидкости.

Также выяснилось, что Киркоров-старший пренебрегал назначенным лечением, доверившись советам сиделки. Женщина настаивала на пользе тибетской медицины. Но травы, прогревания, массажи и пиявки лишь усугубили и без того слабое здоровье пожилого человека.

У Бедроса Филипповича помимо прочего были тяжелая форма сердечной недостаточности и ишемическая болезнь. Обследования также выявили у него заболевание мозга.