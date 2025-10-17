Пропавшую без вести в походе женщину нашли в природном заповеднике Европы без признаков жизни. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, инцидент произошел в Илкстоуне, Великобритания. 35-летняя женщина, известная только как Шейла, надела черное платье, кроссовки и отправилась в Мэнор Флудс из своего дома в центре города, после этого она пропала.

15 октября выяснилось, что Шейла не выжила. В результате розыска офицеры нашли на территории заповедника ее тело. «Никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено», — сообщили в полиции Дербшира.