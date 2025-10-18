Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кэти Перри и Джастин Трюдо — больше не скрываются: горячие поцелуи на яхте 0 115

Lifenews
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кэти Перри и Джастин Трюдо — больше не скрываются: горячие поцелуи на яхте

Стало очевидно, что певицу и политика связывают не только дружеские чувства.

Разговоры о романе Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо перестали быть просто слухами. Британское издание Daily Mail опубликовало кадры, сделанные у побережья Санта-Барбары, где певица и политик наслаждались отдыхом на яхте Caravelle.

На снимках 40-летняя поп-звезда запечатлена в черном слитном купальнике, а 53-летний Трюдо – без рубашки, в джинсах и солнцезащитных очках. Пара выглядела расслабленно и не скрывала нежных чувств: они обнимались и целовались, не обращая внимания на соседние туристические лодки. Фото были сделаны случайным очевидцем, который, по собственным словам, распознал политика по татуировке в виде ворона на плече.

perri-trudo.jpg

Фото: Daily Mail

О возможных отношениях Перри и Трюдо заговорили еще летом. Тогда их заметили за ужином в одном из ресторанов Монреаля, а вскоре Джастина видели в зале на концерте певицы во время ее тура Lifetimes. Несмотря на то, что представители знаменитостей не давали официальных комментариев, очевидцы утверждали, что между ними наблюдается заметная симпатия.

Для обоих этот роман стал новым этапом после громких расставаний. Кэти Перри в июне 2025 года завершила почти десятилетние отношения с актером Орландо Блумом, от которого она родила дочь Дейзи пять лет назад. Джастин Трюдо в 2023 году расстался с супругой Софи Грегуар после 18 лет брака, у них трое детей.

Читайте нас также:
#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Скандальный гонорар Нади из «Иронии судьбы»: $1,5 млн за роль в неснятом фильме
Изображение к статье: Скандальный гонорар Нади из «Иронии судьбы»: $1,5 млн за роль в неснятом фильме
Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин
Изображение к статье: Немка после визита в Россию назвала поразившие ее бытовые привычки женщин
Вышел фильм «Эддингтон»: Ари Астер высмеивает политику, ковид и протесты
Изображение к статье: Шериф маленького городка старается навести свои порядки. Иконка видео
Изображение к статье: Иногда так лениво что-то делать. Иконка видео
Почему юные «зумеры» отказываются вкалывать: расследование экспертов 116
Изображение к статье: Фото: @Adamstoon1 / Х
Появилась посвященная поездке Зеленского в США карикатура 1 659
Изображение к статье: Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана
Названо государство, которое первое затонет из-за повышения океана 483
Изображение к статье: Произошедшее на том свете весьма впечатлило научного работника. Иконка видео
«Я был в колодце с золотистым светом вверху»: нейробиолог поделился потусторонним опытом 1 591

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 53
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 19
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 73
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 115
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 304
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 244
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 53
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 19
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 73

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео