Выехав на Бривибас гатве, я ощутил себя в потоке леммингов. Неразумные зверьки спешат толпой неведомо куда. Да уж, нужно было не дожидаться полудня субботы, когда пробка на выезде с города торчит в навигаторе красным карандашом, на котором глумливо улыбающиеся машинки. Все едут в Видземе – кто на пляжи страны, а кто в эту самую, Швейцарию!

Привет от Лорупского виадука

Нет, все-таки полезно иногда читать социальные сети. «До осени рекомендуем использовать объездные пути через Рагану или Малпилс», – предупреждали хозяева госдорог Latvijas Valsts Ceļi. С другой стороны, сейчас как бы уже вполне глубокая осень, и государственное акционерное общество могло бы завершить реконструкцию виадука на 49-м километре участка Рига-Сигулда, действительно элегантного творения архитектора Велты Рейнфелде 1968 года. До того, чтобы преодолеть невеликую речечку Лорупе, водители должны были петлять по узкой дороге…

Лорупский виадук. Фото автора.

Ну и сейчас представилась дивная возможность потренироваться на предмет стояния в пробке на холмах. В моей шоферской практике точно войдет в топ-3! Некоторые водители выключали двигатели, ставили на ручник, выводили деток, которые делали свои делишки прямо тут же у оврага. Мне же показалось разумным отъехать в счастливо найденный карман у обрыва, залить чуток антифриза, чтобы мотор не перегрелся, а заодно заснять реконструируемый мост. Когда еще доведется выбраться на сей путь, с которого не свернешь.

Наконец, вот они, домики Сигулды. Теперь понятна причина затора – «ремонтный», пятиминутный светофор, пропускающий машины то с одной, то с другой стороны. Спасибо, Latvijas Valsts Ceļi. По итогу, маршрут от рижского Пурвциемса до Сигулдского вокзала занял 2 часа.

Богатые и знаменитые

Нет, но все-таки, как же здорово жить в городке с населением в 15 тысяч, основанном 818 лет назад! Благодаря Ордену Меченосцев и прочим высокопоставленным господам, мы имеем на сравнительно небольшой территории компактный набор исторических, архитектурных сокровищ. А уж как они привлекают туристов, судить можно по многочисленным иностранным автобусам и иноземной речи. Осенняя Сигулда выглядит зачетно с точки зрения пополнения городского бюджета – все рестораны и кафе полны, у отелей автостоянки битком, люди в желтых жилетах регулируют заезд паломников.

Что до уровня жизни – то, разумеется, есть в Сигулде и свои бедняки, и пенсионерам, наверняка, приходится сводить концы с концами. Но все равно в глаза бросаются новые особнячки, причем, видно, что это не какой-то безумный нувориш возвел свой замок – а скромненько и со вкусом, с бюджетиком эдак тысяч на 200. А-ля хайтек, строятся тут, наверняка, программисты и врачи-общественники.

Типичный же сигулдский поселянин, он, вероятней всего, агрокультурой особо не увлекается – земля не та, что в плодовитой Земгале. Но вот чего не отнимешь у местных краев, так ландшафтного землепользования. Такая подстриженная травка, как у шоссе на Рагану, просто загляденье. И не замечаешь, как обычные крестьянские наделы перетекают в поля для гольфа. Интересно, получают ли за последние еще и погектарные платежи Евросоюза, положенные всем рачительным крестьянам?

Несколько забытых жемчужин

Пока толпы путешественников осаждают Турайдский замок, мы решили обойти окрестности, наконец, пришвартовав нашего железного коня. Что было подобно увлекательному квесту – попробуй-ка не заехать тут под знак или на частную землю, однако, в итоге, получилось! И обнаружили монументальное здание с колоннами, прекрасного состояния, но совершенно закрытое. Что ж такое это, на горке? Оказывается, это – волостной резерв, построенный для сохранения зерна, на случай недорода, после освобождения крестьян Лифляндии от крепостного ига в 1819 году. Огромные валуны, осколки гранита, скреплены намертво. Толщина стен – 73 см. Для первой трети XIX столетия вполне себе крепостное строение!

После аграрной реформы 1920-х годов шикарный амбар получил в собственность бывший слуга Турайдской усадьбы Эдуардс Мардакс, за участие в Освободительной войне. Ну а последние 20 лет это часть Турайдского музея-заповедника. Жаль, что внутри ничего не оборудовано…

Богатое вообще было имение – этот Трейден, как тогда именовалась Турайда. Ведь наплыв приезжего люда, привлеченного и соседним Зегевольдом (Сигулдой) начался еще в начале XIX столетия, и вот в 1828 году хозяин поместья Лоренц фон Кампенхаузен возводит чудненький Швейцарский дом. Можно сказать, первый отель-пансион. Сложная планировка, лоджии, балконы-эркеры… Но все сгорело в 1944 году, когда рельефная Видземская возвышенность сделалась наиболее ожесточенной ареной германо-советской войны.

Однако остались фундаментальные хозпостройки господской экономии, которые ныне выполняют как музейные, так и жилые функции. Прекрасно смотрятся в погожий денек синие пруды Турайды, а золотые листики устилают подстриженные косогоры. В будущем Швейцарский дом собираются восстановить – только бы опять не вмешались неблагоприятные внешние факторы…

Вагончик ползет в гору, храм – ровесник Риги

По всей вероятности, всякий из нас наблюдал белоснежный дворец, в солнечную погоду сверкающий с зелено-золотого холма. И по сейчас в Кримулду можно добраться на фуникулерчике через извилистую красавицу Гаую, а кто не устает от пешего трекинга, так это самый лучший маршрут по горам – по долам. Мы же в силу природной лености доехали до усадьбы на колесном транспорте – опять же испытав стояночный конкурс. И кто только не выбирает нашу Кримулду в качестве места назначения, судя по номерам. Вот, к примеру, любопытные люди из Финляндии, или литовский бус.

Кримулда приглашает. Фото автора.

На самом деле, здесь соединились и общественный, и частный сектор. В помещичьей усадьбе с колоннами и по сейчас работает реабилитационный центр. Места тут воздушные, сами лечат – вокруг цветочных клумб и фонтанчиков в былые времена люди в белых кабинках принимали целебный сон. Сейчас, судя по всему, реабилитируемых постояльцев немного. А вот тороватые местные мужички представляют линейку алкогольных напитков, производимых тут же. Группа удалых, приезжих с Риги, парубков, незамедлительно дегустирует – хотя им бы лучше не наливать.

Монументальный склад для сохранения зерна на случай неурожая. Фото автора.

В Кримулде хорошо, но только уж больно людно. Потому финальную остановку делаем в окрестностях тутошней базницы. Древность и спокойствие – храм, ранее именовавшийся Кубесельским, был возведен первоначально в 1205 году (всего на 4 года моложе Риги!), после того, как вождь ливов Каупо вернулся из Вечного Города Рима, с богатыми дарами Папы Иннокентия, и священник Алобранд начал строительство во имя католицизма.

В храме, открытом в XIII столетии. Фото автора.

Коренной перестройке церковь подвергалась в XVII, XX веках. Но все равно – чувствуется, что место тут намоленное. А поблизости упокоился и сам древний лив Каупо, хозяин здешних мест.